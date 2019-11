Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto riservano interessanti sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 17 a venerdì 22 novembre, Carmelo sarà colto dal timore che le impronte digitali ritrovate nei residui dell'ordigno esploso durante le nozze di Fernando e Maria Elena siano di Severo. Nel frattempo Antolina deciderà di contribuire alla colletta per l'operazione di Elsa. Successivamente Prudencio dichiarerà i suoi sentimenti a Lola e poi la bacerà appassionatamente.

Francisca contro Severo

Francisca Montenegro vuole dunque procurarsi un'impronta di Severo per poterlo incastrare dimostrando la sua responsabilità nell'attentato, mentre Raimundo resta convinto della sua innocenza ed anche Mauricio si metterà dalla parte di Santacruz. Un'altra storyline riguarda Onesimo e Meliton che continueranno a discutere per Saturna, ma successivamente quest'ultima dirà addio a Puente Viejo e fuggirà insieme al suo amato Mario, così Meliton e Onesimo saranno notevolmente turbati e angosciati per l'inaspettata partenza dei due. Raimundo, intanto, continua ad essere della sua idea circa l'innocenza di Severo.

L'operazione di Elsa

Isaac intanto raccoglierà il denaro per l'operazione di Elsa ed accetterà anche l'aiuto di Antolina, nonostante non si fidi assolutamente della donna. Mancheranno ancora 1000 pesetas per raggiungere la somma necessaria ed in seguito Isaac penserà di chiedere un prestito a Prudencio, ma non avrà alcuna garanzia. Frattanto Elsa sarà parecchio infastidita dall'aiuto di Antolina e penserà di rifiutare la sua offerta, poi accetterà il suo denaro anche perché non ha scelta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tornando a Severo, verrà prosciolto dalle accuse in quanto l'impronta ritrovata nei residui degli esplosivi non risulta essere la sua, ma ciononostante Francisca resta convinta della sua colpevolezza, malgrado le prove a suo favore. Intanto, Prudencio non riesce più a nascondere l’attrazione che prova nei confronti di Lola, tanto che si dichiara. Tra i due scatta pure un bel bacio appassionato.

Il dramma di Maria

Maria sta vivendo un vero dramma per la sua improvvisa invalidità causata dall'attentato e non riuscirà ad accettarlo.

Fernando cercherà di consolarla e gli racconterà la sua esperienza personale con la sedia a rotelle. Mesia le consiglierà di recarsi da un esperto in disabilità motorie, così da poter tornare a camminare quanto prima.