Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Una vita riservano parecchie novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a sabato 23 novembre, Padre Telmo non accetterà di essere considerato come uno stupratore e vorrà a tutti i costi smascherare Samuel Alday. Così contatterà Gutierrez, il cocchiere che ha accompagnato Lucia all'eremo, e lo metterà alle strette per cercare di estorcergli una confessione sul coinvolgimento di Samuel.

In seguito Carmen pregherà Servante di ingaggiare suo figlio Raul come aiutante, ma il ragazzo non accetterà l'offerta lavorativa poiché riterrà il ruolo affidatogli troppo umiliante per lui. Frattanto Trini avrà l'assurdo timore di concepire un bimbo con i capelli rossi. Più tardi Cesareo si recherà in canonica per incontrare il sacerdote ma incrocerà Ursula.

Flora turbata per il viaggio di Pena

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dal 18 al 23 novembre, Don Venancio inviterà Susana e Rosina a prendere parte ad un particolare corso di disegno.

Poi Pena non saprà il motivo per il quale Flora sia turbata per il suo viaggio in Sudafrica. In seguito l'uomo partirà per il Beciuania salutando Flora per mezzo di una lettera. Frattanto Carmen deciderà di impegnare un suo prezioso scialle per poter acquistare dei marron glacé da regalare a suo figlio Raul. Successivamente Gutierrez organizzerà un appuntamento con Telmo e gli rivelerà cosa sia davvero successo presso l'eremo abbandonato.

Raul sparisce da calle Acacias

Susana e Rosina decideranno di non recarsi alla lezione di disegno di Venancio. Nel frattempo Raul scomparirà improvvisamente da calle Acacias, Carmen sarà assai preoccupata e turbata per la sparizione improvvisa dell'uomo. Più tardi Gutierrez non andrà all'appuntamento con Padre Telmo, ma poco dopo la carrozza arriverà a calle Acacias e si scoprirà che il cocchiere è stato ferito a morte.

Pertanto Telmo non avrà più un testimone utile per poter incastrare Samuel. Successivamente il sacerdote sospetterà che Cesareo sappia qualcosa riguardo la tragedia, poiché il guardiano sembrerà notevolmente turbato per la morte di Gutierrez. Frattanto Lucia sarà molto attratta da Samuel e passerà del tempo in compagnia di Alicia, la quale sarà ospitata per alcuni giorni da Felipe e Celia.

Dove guardare in streaming online gli episodi di Una Vita

Nell'attesa che vengano trasmessi i futuri episodi di Una Vita è possibile rivedere alcune delle puntate già andate in onda in televisione, registrandosi senza impegno sul sito dedicato MediasetPlay.it.

Oltre agli episodi della telenovela si possono trovare dei video curiosi relativi alle trame e agli spoiler della serie iberica.