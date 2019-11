Nuove ed avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori anche nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come il rapporto tra padre Telmo e Lucia subirà un nuovo cambiamento, dopo la condanna per abuso del giovane sacerdote. Nonostante Samuel abbia fatto di tutto per sbarazzarsi del rivale, le anticipazioni svelano infatti che la Alvarado si riavvicinerà al Martinez e lo farà a seguito di un'epidemia di influenza che colpirà gli abitanti dell'Hoyo, il quartiere dove è cresciuto Tano il figlio di Celia.

Anticipazioni Una vita: Telmo aiuta i residenti dell'Hoyo colpiti da un'epidemia

Continueranno a tenere banco anche nelle prossime settimane, le vicende legate a padre Telmo e al suo rapporto con la ricca ereditiera Lucia la quale, dopo aver testimoniato contro il sacerdote, si sarà allontanata da lui. I loro rapporti infatti si saranno raffreddati anche a causa dell'intromissione di Samuel il quale sta fecendo di tutto per entrare in possesso dell'eredità della Alvarado e risolvere di conseguenza i suoi guai finanziari.

Il rapporto tra padre Martinez e Lucia però subirà un nuovo cambiamento, nel momento in cui Felipe e Celia verranno a sapere che il quartiere dove è cresciuto Tano è stato colpito da un'inondazione e da una conseguente epidemia di influenza. Padre Telmo verrà in aiuto dei bisognosi e metterà loro a disposizione i locali della parrocchia, creando una sorta di rifugio d'emergenza.

Una vita, Lucia si riavvicina a Telmo, lei dona una parte del suo denaro ai bisognosi

Secondo quanto riportano le anticipazioni delle puntate che vedremo in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane, padre Telmo verrà aiutato, non solo dalla domestica Ursula, ma anche da Lucia, la quale non vorrà stare con le mani in mano, nonostante Samuel le abbia fatto credere che il parrocco abbia abusato di lei.

Il nuovo riavvicinamento tra la Alvarado e padre Telmo non farà affatto piacere a Samuel, il quale sarà furioso, soprattutto dopo aver saputo che la giovane ha intenzione di donare parte dell'eredità per aiutare i bisognosi. Preoccupato di perdere una fetta importante della cospicua somma, l'Alday si recherà da Espineira per far sì di far cessare l'influenza che il parroco ha su Lucia. Si scoprirà in seguito che il priore ha lasciato tornare padre Martinez ad Acacias, allo scopo di far innamorare la Alvarado e di provocare uno scandalo senza precedenti, che dovrebbe costringere la giovane a rinunciare all'eredità in favore dell'Ordine del Cristo Giacente.

Appuntamento dunque con le nuove puntate di Una vita e che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, per scoprire cosa riserverà il futuro per Lucia, Samuel e padre Telmo.