Da oggi, sabato 16 novembre, parte su Canale 5 la nuova edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Per i telespettatori ci saranno delle gradite novità: non solo una nuova classe, ma anche novità nel corpo docente, con la nuova professoressa di canto Anna Pettinelli. Ospite in studio il vincitore di Amici 18 Alberto Urso.

Amici, anticipazioni: la classe composta da 17 allievi

Saranno, per ora, 17 i banchi occupati dalla nuova classe di Amici 19.

I nomi degli aspiranti ballerini e cantanti verranno annunciati nella puntata odierna. Novità per quanto riguarda il corpo docente: dopo l'addio di Alex Britti, subentra al suo posto Anna Pettinelli, volto noto di Rds, ma ultimamente conosciuta dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island Vip. Confermati, per quanto riguarda la categoria canto, i nomi di Rudy Zerbi e Stash dei The Kolors, mentre per il ballo il pubblico ritroverà Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timothy Steffens.

Ospite della puntata Alberto Urso, il cantante vincitore dell'edizione numero 18 del programma, che ultimamente è stato protagonista, nel ruolo di tutor, nella versione vip del talent della De Filippi (Amici Celebrities).

L'appuntamento con la prima puntata di Amici è per le 14:10 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.