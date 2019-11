La puntata del Trono Classico di Uomini e donne trasmessa ieri 15 novembre ha dato vita ad un lungo strascico di polemiche nei social network. Veronica Burchielli, infatti, ha risposto di 'no' ad Alessandro Zarino in occasione della scelta. Il fatto è avvenuto dopo che sono anche andate in onda le esterne del napoletano con due corteggiatrici, durante le quali l'insoddisfazione della Burchielli su di lui è persino cresciuta.

Ne è conseguito un quasi inevitabile rifiuto della ragazza scelta alla quale poi, senza indugio, Maria De Filippi ha proposto il trono. Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se tale decisione fosse già stata presa in precedenza. Alcuni indizi, infatti, fanno pensare ad un possibile copione già scritto dalla redazione che, per questo motivo, avrebbe atteso un paio di settimane per nominare la nuova tronista dopo l'abbandono di Sara Tozzi.

Gli indizi che non convincono il pubblico

La nomina di Veronica Burchielli come nuova tronista di Uomini e donne è uno degli argomenti del giorno tra i telespettatori del dating show.

Sono in molti a pensare, infatti, che quanto trasmesso ieri 15 novembre su Canale 5 preveda in realtà degli accordi pregressi con la redazione. A segnalarlo è soprattutto Il Vicolo delle News che ha sottolineato delle casualità riguardanti il comportamento di Raffaella Mennoia, oltre che della neo-tronista. Quest'ultima ieri era vestita di tutto punto, con uno degli sponsor del programma che solitamente si occupa delle protagoniste sedute sulla poltrona rossa.

Era dunque già a conoscenza del ruolo centrare durante la puntata? Ad aggiungere ulteriori sospetti sono arrivate le anticipazioni della registrazione effettuata il 14 novembre durante la quale Maria De Filippi sembrava pronta ad affidare il trono ad Alessandro Basciano dopo la scelta di Giulia Quattrociocche. In questo caso, però, la Mennoia l'ha fermata, facendo chiaramente intendere che la questione non era programmata.

Tutti contro Giulio Raselli: le parole di Ilaria, Nunzia e Katia

Alessandro Zarino è stato fatto uscire in gran fretta da Uomini e donne, soprattutto dopo che ha portato alla ribalta alcune segnalazioni contro Giulio Raselli. Il 'no' di Veronica continua a non convincere il pubblico, al quale vanno aggiunti dei volti noti di Temptation Island (che nel programma avevano conosciuto l'ex tronista) che si sono schierati dalla sua parte.

Tra di essi, Ilaria Teolis che così ha scritto su Instagram, citando le parole di Alessandro: "La memoria corta a volte è la migliore protezione contro la coscienza sporca". Anche Katia Fanelli e Nunzia Sanzone hanno espresso il loro sostegno all'amico conosciuto nel docu-reality estivo, scrivendo: "Zarino, siamo tutti con te". E hanno anche aggiunto: "Sei speciale, ma non tutti lo vedono".