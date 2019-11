Nuova settimana con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, lunedì 18 novembre, s'inizierà con il trono over. A fare da cornice ci saranno le continue liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, una sorpresa da un'ammiratrice misteriosa per Juan Luis e gli aggiornamenti su come procede la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Anche Armando Incarnato verrà tirato in ballo, in particolar modo da Gianni Sperti, a causa di un video riguardante ciò che è accaduto nel backstage dopo la fine della puntata di settimana scorsa.

Uomini e Donne, anticipazioni: Juan Luis riceve dei fiori da un'ammiratrice misteriosa

La puntata odierna di Uomini e Donne si aprirà, come di consuetudine, con lo spazio dedicato a Gemma Galgani. Verrà mandato in onda il video con cui la dama torinese, alla fine di ogni puntata, si sfoga con la redazione. Non le manderà a dire a Tina Cipollari e l'opinionista non si mostrerà tanto d'accordo con il pensiero della Galgani.

Tale affermazioni genereranno una lite che richiederà, al centro dello studio, l'intervento di Maria De Filippi. Gemma se la prenderà pure con Gianni Sperti che, come dichiara la stessa dama, si presterà a una "cretinata" della Cipollari.

Per Juan Luis, invece, ci sarà una gradita sorpresa. Il cavaliere, infatti, riceverà in studio un mazzo di fiori. Tutti penseranno che la mandante sia Gemma, invece non si tratta di lei: il mittente del regalo è un'ammiratrice "misteriosa".

Anche in questo caso Tina non smetterà di provocare la dama, chiedendo nuovamente a Juan Luis di fare un ballo con lei. La situazione degenererà e per questo motivo la dama torinese scapperà nel backstage in lacrime.

In studio torneranno anche Ida e Riccardo, per raccontare al pubblico le vicissitudini della loro storia. Le cose non sembrano proseguire nel migliore dei modi, Riccardo lamenterà che fino a ora Ida non gli ha dato nulla, ribadendo che la dama non fa altro che lamentarsi in continuazione.

In studio verrà discusso anche un fatto "increscioso" che vedrà come protagonista Armando Incarnato. Verrà trasmesso un video in cui si vedrà il cavaliere mentre parla con Ida. A un certo punto lui le farà una carezza sul viso, gesto che non piacerà ai presenti, soprattutto a Gianni Sperti, che riferendosi ad Armando affermerà: "È sempre colpa sua".

L'appuntamento con Uomini e Donne è per le 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play.