Emmanuela Marrone, in arte Emma Marrone, è stata ospite sabato 16 novembre di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante ha avuto modo di parlare del suo ultimo album intitolato "Fortuna'' che, uscito il 25 ottobre, è già in testa alle classifiche. L'artista si è soffermata anche sui prossimi impegni lavorativi come il concerto all'Arena di Verona del 25 maggio 2020 per festeggiare contemporaneamente i 10 anni di carriera e il compleanno.

Dunque sarà una sorta di "festa nella festa" che Emma ha deciso di condividere con i fan che la seguono e sostengono da sempre. Nonostante manchino ancora diversi mesi all'evento, non è più possibile acquistare i biglietti, poiché già risultano sold-out su TicketOne.

Nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la vincitrice di Amici 9 ha dichiarato di aver lottato tanto per arrivare ad essere l'artista che è oggi, aggiungendo però che ogni mattina, quando si sveglia, sa che deve continuare ad impegnarsi strenuamente con l'obiettivo di lasciare il segno, affinché in futuro ci siano delle persone che continuino a ricordarsi di lei e delle sue canzoni: "Non voglio essere dimenticata".

Emma Marrone: 'Continuerò sempre ad avere paura'

Proseguendo nelle dichiarazioni rilasciate negli studi di Verissimo, Emma si è soffermata sulla sua malattia e sul momento a dir poco difficile che ha dovuto affrontare pochi mesi fa. A tal proposito, ha riconosciuto di aver avuto paura, aggiungendo che questo stato d'animo l'accompagna fin da quando era ragazzina. Una condizione che per lei è stata determinante in alcune circostanze, perché: "Così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio".

L'interprete di "Non è l'inferno" ha aggiunto che è sempre stata una persona reattiva ma, ovviamente, in determinate situazioni non si può evitare di avere paura. Tornando sulla malattia che l'ha colpita qualche mese fa, ha rivelato di aver confessato alla madre di essere impaurita poco prima dell'intervento. Questa rivelazione però l'ha aiutata a liberarsi di un peso.

Emma Marrone ha avuto modo di definirsi una donna fortunata perché fa un lavoro che ama e perché è riuscita a realizzare dei sogni che andavano ben oltre la sua immaginazione.

Anche se la vita l'ha messa a dura prova, è sempre riuscita a rialzarsi ed ora si sente sana e in forma. Subito dopo ha rivolto un pensiero a tutte quelle persone che stanno ancora lottando ogni giorno per stare finalmente bene.

L'ultimo album di Emma Marrone: 'Fortuna'

''Fortuna'' è il sesto album in studio di Emma, lanciato il 25 ottobre dalla Universal Music Group e Polydor Records. Il disco contiene 14 brani e segna il ritorno dell'artista salentina sulle scene ad un anno e mezzo di distanza dall'ultimo lavoro "Essere qui".

La trionfatrice di Amici 9 ha cominciato a lavorare alla sua ultima fatica discografica a Los Angeles nell'aprile del 2018, e il 22 ottobre ha dichiarato all'Ansa: "Il disco è un buon motivo per sorridere". Ha descritto "Fortuna" come un progetto positivo, di maturazione, che simboleggia la sua attuale situazione di persona serena e in continuo cambiamento: "Questo disco rappresenta per me un buon motivo per sorridere e battere il tempo con i piedi - ha spiegato la cantante all'Ansa - la consapevolezza di essere liberi e di poter viaggiare ovunque anche solo con la mente".

All'album hanno collaborato grandi artisti come Elisa, Franco 126, Frenetik&Orang3, Vasco Rossi e Dario Faini.

Il disco è stato anticipato dal singolo "Io sono bella", pubblicato il 6 settembre, mentre il lancio dell'album è stato annunciato il 16 settembre. In occasione del concerto all'Arena di Verona del 25 maggio 2020 per celebrare i 10 anni di carriera, la Marrone interpreterà proprio le canzoni della sua recente fatica discografica.

Anche a Verissimo ha parlato di "Fortuna", dicendo che questo lavoro le piace moltissimo perché nato grazie anche alla collaborazione con diversi artisti che ammira moltissimo e che, allo stesso tempo, la stimano. Il singolo che dà il nome al disco l'ha scritto mentre era in treno e parla di vittorie e sconfitte, soprattutto di queste ultime, poiché proprio da esse ha imparato tanto nella vita. Infatti, ogni volta che bisogna affrontare dei momenti delicati, se si è capaci di rialzarsi e di riprendersi si riuscirà a trovare una via d'uscita.

Emma non ha nascosto di considerarsi una persona positiva, poiché a suo parere nella vita tutto torna. Nonostante le difficoltà, ad esempio, ha cercato di prendere sempre il buono da tutto ciò che la circonda, rivelando che non bisogna mai lamentarsi e che invece si deve essere grati per tutto ciò che si possiede. Un insegnamento che ha appreso dalla nonna.

Emma: 'L'amore vero ti fa soffrire'

Durante l'ospitata a Verissimo, Emma Marrone ha avuto modo di parlare anche dell'amore. Secondo lei, questo sentimento quando è reale genera anche sofferenza: "Si soffre veramente tanto solo per chi si è amato veramente tanto".

Nella canzone "Alibi", scritta da lei, la cantante salentina parla di una storia finita male, di una persona che aveva idealizzato, ma che nella realtà era diversa. In questo momento ritiene di sentirsi bene da sola piuttosto che con chiunque, aggiungendo però di essere convinta dell'esistenza della sua anima gemella.