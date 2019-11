Il 2 novembre 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e donne dove l'attenzione è stata nuovamente concentrata su due dame molto chiacchierate all'interno del programma pomeridiano di Maria De Filippi: stiamo parlando di Ida Platano e Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio delle anticipazioni, Armando Incarnato si è intromesso in una discussione tra Riccardo Guarnieri e la bresciana, arrivando addirittura a peggiorare la loro relazione (ricordiamo che i due aveva fatto la pace da poco). Infine Juan Luis ha dedicato una serata d'amore alla dama torinese.

Uomini e Donne, spoiler trono over: Juan Luis dedica una serenata a Gemma

Sabato 2 novembre all'interno degli studi Mediaset è stata registrata di una nuova puntata del trono over. Le anticipazioni riportate sul web annunciano che la registrazione è incominciata con Gemma, la quale si è mostrata molto contenta dopo essere uscita insieme al suo nuovo corteggiatore, arrivato nel programma una settimana fa proprio per conoscere lei.

La Galgani infatti, ha mostrato fin da subito di essersi dimenticata della delusione avuta dal cavaliere JeanPierre grazie alla frequentazione con il venezuelano di 57 anni. A tal proposito, Tina Cipollari, come già succeso altre volte, ha chiamato il dottore per fare misurare la pressione alla dama torinese, visto e considerato la sua immensa smania per l'incombente entrata del suo nuovo spasimante.

Quest'ultimo ha dedicato una canzone d'amore a Gemma, tanto da farla emozionare fino alle lacrime. Purtroppo alcuni minuti dopo il momento di felicità dei due è stato interrotto da una nuova discussione accessa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sembrano proprio non riuscire a trovare stabilità nella loro relazione.

Tina si scaglia contro Armando, Ida e Riccardo hanno l'ennesima discussione

Gli spoiler di Uomini e donne svelano che, la conoscenza tra Juan Luis e la Galgani prosegue a gonfie vele, mentre Ida si è lamentata del suo moroso, in quanto non lo vede molto coinvolto nei suoi confronti.

Scendendo nei dettagli, la Platano e Riccardo non si sarebbero ancora scambiati dei baci appassionati. In più Guarnieri non avrebbe lasciato nessun commento sotto le sue foto, postate sul profilo Instagram. Successivamente tra i due gli animi si sono scaldati, tant'è che si sono recati nel backstage per avere un confronto. Il peggio però è arrivato una volta che sono rientrati in studio, in quanto hanno dovuto far fronte all'opinione di Armando.

Quest'ultimo infatti, avrebbe lanciato delle frecciatine con alcune storie postate sul suo profilo Instagram contro Ida e Riccardo. Un intervento che non è piaciuto per niente a Tina, la quale si è scagliata in modo duro contro Armando dicendogli di farsi i fatti suoi, in quanto secondo la Cipollari è solito a intromettersi nelle relazioni degli altri. Chiudendo la situazione che si è venuta a creare, Maria De Filippi è andata avanti con JeanPierre, che si è mostrato ancora incerto tra altre due dame dopo aver concluso la conoscenza con Gemma.

Insomma, si presume una puntata a dir poco interessante per tutti gli appassionati di U&D.