Terzo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 27 novembre, la discussione tra Armando e Veronica porterà a galla dei segreti, che riguarderanno in particolar modo Valentina F.. Intanto non ci sarà pace nemmeno per Gemma Galgani, infatti in studio arriveranno ben sei dame pronte a corteggiare Juan Luis.

Uomini e Donne: Armando dichiara di aver trascorso la notte con Valentina F.

Nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne proseguirà la querelle tra Armando e Veronica.

Il tutto è scaturito a causa di un caffè che la dama ha preso con Simone, ma in realtà Incarnato non riesce a capire perché la donna non gli dia nemmeno un bacio. Da qui nasceranno altri problemi, che porteranno dei segreti a galla. Armando, per esempio, rivelerà con un "ha dormito con me" che Valentina F. ha trascorso la notte con lui in albergo. La dama negherà tutto, intimando al cavaliere di non infangarla in questo modo.

I problemi e le preoccupazioni non mancheranno nemmeno per Gemma, infatti in studio arriveranno ben sei signore pronte a corteggiare il "suo" Juan Luis.

Il cavaliere deciderà di mantenerle o le manderà a casa? L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.