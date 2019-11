È tempo di una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, la soap italiana che anche oggi, mercoledì 27 novembre, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15:40.

La presenza di Angela a villa Guarnieri continuerà ad essere oggetto di discussione in famiglia: se Adelaide e Armando saranno preoccupati dei pettegolezzi che la giovane cameriera potrebbe portare con sé, ben diverso sarà il comportamento di Riccardo, che comincerà a provare per lei del sincero interesse. Ma qualcuno sarà causa di problemi per la Barbieri: Marcello, infatti, cercherà di approfittare della situazione per un tornaconto economico, proprio ora che il suo lavoro in caffetteria appare a rischio.

Ai magazzini, si parlerà della nuova campagna pubblicitaria che comincerà quando Vittorio e Marta si allontaneranno da Milano per qualche giorno, lasciando a Riccardo la gestione del Paradiso.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello chiede un risarcimento

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di oggi 27 novembre, Marcello e Salvatore si confronteranno sulla notizia dell'imminente vendita della caffetteria. Entrambi saranno preoccupati all'idea di perdere il posto di lavoro, tanto che il giovane Amato deciderà di mettersi subito alla ricerca di una nuova occupazione.

Allo stesso tempo, tenterà di tenere nascosta la notizia del licenziamento in famiglia anche se Agnese non ci metterà molto a scoprire la verità.

Le intenzioni di Marcello, invece, saranno diverse. Quest'ultimo, infatti, si recherà da Umberto al quale chiederà un risarcimento per l'incidente nel quale Angela è rimasta coinvolta. Marta e Vittorio informeranno le Veneri del progetto per il nuovo servizio fotografico che le vedrà come protagoniste. I coniugi Conti si appresteranno, quindi, a partire per Parigi.

Trame Il Paradiso delle signore: Riccardo interessato ad Angela

Sarà Riccardo ad occuparsi del negozio durante l'assenza di Marta e Vittorio. Ma le anticipazioni de Il Paradiso delle signore segnalano anche altre novità per il giovane Guarnieri. Quest'ultimo, infatti, continuerà ad essere oggetto di discussione tra Armando e Adelaide, decisi a favorire il suo avvicinamento con la ricca Ludovica. Eppure, le intenzioni di Riccardo saranno altre: la sua attenzione si rivolgerà subito verso Angela che comincerà a suscitare il suo interesse.

A poche settimane dalla partenza di Nicoletta, che lo aveva fatto cadere in una profonda disperazione, per il rampollo Guarnieri potrebbe essere giunto il momento di guardare avanti, anche se con una persona che difficilmente potrà essere accolta a braccia aperte in famiglia.