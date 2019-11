L'indiscrezione che riporta il sito di Davide Maggio nelle ultime ore, è a dir poco inaspettata: pare che Amadeus stia cercando di convincere un popolarissimo cantante ad affiancarlo sul palco dell'Ariston. In rete, dunque, si vocifera che il presentatore di Sanremo 2020 vorrebbe al suo fianco due donne e Tiziano Ferro. Per il momento, però, non c'è ancora nessuna conferma a questa notizia, in quanto le parti sarebbero ancora in fase di trattativa.

Davide Maggio spiazza: 'Tiziano Ferro conduttore di Sanremo'

Sebbene manchino ancora tre mesi al debutto della 70esima edizione del Festival di Sanremo, sono già tante le indiscrezioni che trapelano sul cast che gli addetti ai lavori stanno mettendo su proprio in queste settimane. Se il conduttore Amadeus non intende ancora sbilanciarsi sui personaggi che lo affiancheranno sul palco dal 4 all'8 febbraio, un popolare sito d'informazione ha appena lanciato una "notizia bomba".

Il blog di Davide Maggio, dunque, sostiene che il presentatore della kermesse stia corteggiando un celebre cantante per convincerlo a partecipare a tutte e 5 le serate in programma.

Tiziano Ferro: è questo l'artista che il padrone di casa della manifestazione canora di Rai 1 vorrebbe al suo fianco all'Ariston, ma non in qualità di ospite come è capitato in passato. Il cantautore di Latina, infatti, sarebbe in trattativa con gli autori per il ruolo di co-conduttore di Sanremo 2020, un format al quale ha partecipato soltanto fuori gara.

Il giornalista che ha lanciato questa news, però, ha precisato che per ora è soltanto un'ipotesi: il cantante, che l'estate prossima sarà in tour negli stadi di tutta Italia, non ha ancora accettato o rifiutato la proposta che Amadeus gli avrebbe fatto non molto tempo fa.

Amadeus elimina il DopoFestival e si affida a Fiorello

Il possibile arrivo di Tiziano Ferro nel cast di Sanremo 2020, sarebbe sicuramente un "colpaccio" per la Rai: il cantante, infatti, ha sempre centellinato le sue ospitate in televisione ed ha rifiutato tantissimi programmi dove non era in primo piano la sua musica.

Intervistato di recente da "Il Messaggero", Amadeus ha anticipato poco o nulla sui personaggi che lo affiancheranno all'Ariston a febbraio prossimo. L'unica certezza che ha, ad oggi, il conduttore è che: "Con me ci saranno due donne oppure due donne e un uomo".

Le candidate al ruolo di co-conduttrici del Festival, si dice siano: Chiara Ferragni, Monica Bellucci e Antonella Clerici. Chi non prenderà parte alla kermesse canora, è sicuramente Belen Rodriguez: è stato il padrone di casa a smentire il chiacchierato ritorno dell'argentina in una recente chiacchierata con la stampa.