Le anticipazioni degli episodi della fortunata e longeva soap opera 'Il Paradiso delle Signore', in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019, ci raccontano che ci sarà una grande quantità di colpi di scena e ricche sorprese che sconvolgeranno significativamente le vite dei protagonisti e lasceranno esterrefatti gli affezionati fan. Infatti, la Cattaneo e Cesare si accingeranno a partire per il capoluogo pugliese, ma la giovane ha in mente un progetto totalmente diverso: fuggire via con l'amato Guarnieri. La zia Adelaide, però potrebbe far andare a monte il piano. Nel frattempo, Marcello sarà sempre più vicino a Roberta.

Il Paradiso delle Signore 4: Cesare è pronto a partire

Le trame delle prossime puntate, svelano che sarà una settimana intensa e particolare. Infatti, Nicoletta e Il Diamante, prepareranno il necessario per trasferirsi a Bari. La mamma di Margherita però, fingerà solamente di accettare la proposta del coniuge riguardo il trasferimento, poiché lei e Riccardo programmeranno una fuga d'amore insieme. Tutto sembra andare per il verso giusto, tanto che i neo-sposi registreranno anche uno spot per la boutique milanese insieme alla bimba, ma nessuno immaginerà il modo in cui le cose cambieranno di lì a poco.

Intanto, il bel Guarnieri andrà a trovare Marta ed insieme sfoglieranno gli album di foto della loro infanzia: la fanciulla ignorerà la vera ragione della visita ed apprezzerà particolarmente il gesto. In seguito, l'uomo andrà a festeggiare con i suoi fidati amici, Ludovica e Cosimo, per l'imminente partenza della Cattaneo. Però, Adelaide inizierà ad avere sospetti a causa di una telefonata della banca che la informerà di uno spostamento di denaro sul conto del nipote.

Successivamente, Riccardo rivelerà a Cosimo il suo piano di fuga con l'ex fidanzata, però egli sarà costretto a confessare tutto alla contessa, la quale proporrà a Cesare un modo per rovinare il progetto di suo nipote. Infatti, al momento dei saluti, l'ipotetico viaggio di sola andata di Nicoletta e dell'amato verrà rovinato.

Adelaide aiuta il dottor Cesare

Importante è che al Circolo si proporrà un nuovo cameriere, ovvero Marcello Barbieri.

Infatti, l'uomo si era licenziato dall'impiego di autista presso le Brancia a causa delle offese fatte nei confronti della sorella. Inoltre, la Venere Roberta verrà a conoscenza del fatto che il manoscritto di Federico ha ricevuto grande interesse da parte di una famosa casa editrice.

Infine, a casa Conti, la Guarnieri perderà i sensi e Vittorio le chiederà se i sintomi provati possano essere riconducibile ad una possibile gravidanza.

Così, senza che il direttore sappia nulla, la donzella chiamerà un ginecologo per prenotare una visita.