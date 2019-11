Fred Bongusto è deceduto: il cantautore è morto a Roma la scorsa notte, tra il 7 e l' 8 novembre. L'artista era malato da qualche tempo e aveva 84 anni. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo alle ore 15:00 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto.

Addio a Fred Bongusto: il cantante di Una rotonda sul mare aveva 84 anni

Il cantautore Fred Bongusto ha perso la vita questa notte, dopo un malore, mentre si trovava presso la sua abitazione a Roma.

Il suo ufficio stampa ha reso nota la cattiva notizia con un comunicato: l'artista si è spento alle 3:30 circa. Conosciuto al grande pubblico per canzoni come Una rotonda sul mare, Fred Bongusto conquistò il cuore degli italiani negli anni '60 per poi portare avanti una carriera che lo ha lasciato nei ricordi di tutti fino ad oggi. Nato a Campobasso e registrato all'anagrafe come Alfredo Antonio Carlo Buongusto, il cantautore si è distinto grazie alla sua voce elegante.

La musica del crooner italiano ha accompagnato le serate dei pianobar, delle balere e dei night per più di vent'anni e non solo in Italia. Tra i suoi grandi successi, oltre a Una rotonda sul mare, si ricordano Malaga, Frida, Spaghetti a Detroit e Doce doce. Indimenticabili anche Tre settimane da raccontare e Prima c'eri tu, canzone con cui ha vinto anche Un disco per l'estate nel 1966. Anche negli anni '80, Bongusto riuscì a colpire il pubblico con la sua Cantare, brano che partecipò a Sanremo per poi diventare il brano più eseguito del 1986.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Gossip

Bongusto era molto amato da Toquinho e Vinicius de Moraes

Fred Bongusto nella sua carriera ha scritto anche delle colonne sonore per film di successo, come Malizia di Dino Risi (candidato anche al nastro d'argento), la Cicala di Alberto Lattuada e Peccato Veniale di Salvatore Samperi. Inoltre, Bongusto ha firmato anche la sigla finale di Joe Petrosino, lo sceneggiato di Daniele D'anza. Fino a 12 anni fa, il crooner italiano si è esibito in Sudamerica dove era apprezzato anche da molte star internazionali come Toquinho e Vinicius de Moraes.

Bongusto mancava dalle scene dal 2013, quando si era esibito per ricordare il compianto Franco Califano con Questo nostro grande amore.

Uno dei più bei ricordi della vita di Fred Bongusto sicuramente risale al 2009, quando la città di Senigallia decise di aprire al pubblico, in occasione dei riti civili di matrimonio, la rotonda sul mare che ispirò il suo più grande successo. Si tratta di un elegante edificio in stile Belle époque, sospeso tra il cielo ed il mare.

Tra gli episodi più spiacevoli della vita del cantante, invece, emerge il furto nella casa dell'artista da parte di due terroristi neri che picchiarono la moglie e la governante in sua assenza, durante gli anni di piombo, facendo un bottino di centinaia di milioni di lire e un disco d'oro.