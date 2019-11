A pochissimo tempo dall'uscita nelle sale del secondo capitolo della saga, la Rai ripropone nel prime time di giovedì 28 novembre, alle ore 21:20, su Rai 2 il film d'animazione "Frozen - Il regno di ghiaccio".

La messa in onda della pellicola, infatti, avviene il giorno dopo rispetto all'uscita nelle sale di "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle", il tanto atteso sequel di uno dei cartoni animati più famosi e premiati della Walt Disney è infatti atteso per il 27 novembre.

Il primo Frozen vinse due premi Oscar, uno per la categoria "Miglior film di animazione" e uno per la "miglior canzone" ovvero "Let it go".

La trama di 'Frozen - Il regno di ghiaccio'

Nella Scandinavia di fine '800, i sovrani di Arendelle sono costretti ad affrontare una terribile maledizione che costringe il loro regno a vivere nella morsa di un inverno perenne e senza fine. Per tentare di porre rimedio a questa sfortunata situazione, la coraggiosa Anna decide di partire insieme all'impavido Kristoff e alla renna Sven, alla ricerca della sorella maggiore Elsa, soprannominata "la Regina delle nevi".

Molto presto però, la coraggiosa combriccola si renderà conto che il viaggio intrapreso potrebbe non essere semplice come prevedevano. Nel corso del cammino, infatti, Anna e Kristoff avranno modo di incontrare dei fantasiosi Trolls ed un simpatico pupazzo di neve di nome Olaff, che deciderà di seguirli. Inoltre i due giovani, saranno costretti anche a scalare delle vette altissime in cui impareranno a combattere contro gli elementi della natura che si opporranno al loro passaggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Alla fine del viaggio, i protagonisti della storia si renderanno conto che per sciogliere il ghiaccio che sta opprimendo il loro regno non hanno bisogno di nient'altro che dall'amore, l'unica chiave capace di distruggere qualsiasi incantesimo.

I record ottenuti dalla pellicola d'animazione

"Frozen - Il regno di ghiaccio" è un film di animazione del 2013, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, che in pochissimo tempo è riuscito a diventare il film della Walt Disney più visto di sempre.

La pellicola, infatti, è riuscita ad incassare nel 2014 più di un miliardo di dollari, piazzandosi anche al tredicesimo posto della classifica dei film di maggiore incasso della storia del cinema. La sua colonna sonora è stato il disco più venduto del 2014 a livello planetario con le sue 7 milioni di copie vendute. Il tema principale del film, la canzone "Let it go", è riuscita a conquistare la prima posizione della classifica Billboard, in cui è rimasta per più di 13 settimane.

Nel dicembre del 2014, la Apple ha dichiarato che "Frozen" è stato il film di animazione più scaricato in assoluto sulla piattaforma multimediale Itunes. Su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto una percentuale di gradimento del 90%, a testimonianza dell'ottima accoglienza ricevuta anche dalla critica.