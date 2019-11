Questa settimana la Rai, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, riproporrà su Rai 1 il film per la tv, "In punta di piedi", con protagoniste Bianca Guaccero e Cristiana Dell'Anna: la pellicola è già andata in onda sulla rete ammiraglia nel dicembre del 2018. Fanno parte del cast della serie, oltre ai due nomi appena citati, Giorgia Agata nel ruolo della giovanissima Angela, Marco Palvetti ed Elena Foresta.

Il film andrà in onda lunedì 25 novembre, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25, e racconterà la storia di Angela, una ragazzina campana che sogna di fare la ballerina pur vivendo in un ambiente difficile e provenendo da una famiglia collegata alla criminalità organizzata del suo paese. Nonostante le difficoltà, però, la piccola riuscirà a trovare lo stesso la forza per reagire alla situazione in cui vive, facendo affidamento alle uniche due persone che crederanno sin da subito alle sue potenzialità e al suo talento, la mamma Nunzia e la sua insegnante di danza, Lorenza.

Per tutti coloro che non avranno la possibilità di seguire il film con Bianca Guaccero su Rai 1, vi informiamo che è già disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove guardare online la replica del film TV 'In punta di piedi'

Nel dettaglio, si informa che la replica del film TV è disponibile solo in streaming sul sito Rai Play. Tale sito, infatti, contiene un'intera pagina dedicata al film in cui è possibile trovare, oltre alla replica, alcuni video extra riguardanti il cast e il dietro le quinte.

Da non dimenticare che, per guardare i video presenti su Rai Play, è necessario registrarsi al sito e scaricare un'applicazione con cui vedere le repliche anche su smartphone e tablet.

La trama ufficiale

La trama ufficiale ci segnala che una ragazzina della provincia di Napoli, Angela, possiede un grande sogno nel cassetto ma anche tanti ostacoli da affrontare per poter far si che si avveri. La bambina, infatti, sogna di diventare una ballerina di danza classica nonostante sia costretta a vivere in un ambiente malsano.

Angela, infatti, vive a Secondigliano, un quartiere di Napoli dove lo spaccio di droga è l'unica fonte di sostentamento per la maggior parte delle famiglie che vi risiede. Inoltre, la giovane è anche figlia del capo clan degli Scissionisti, circostanza per la quale potrebbe rischiare di perdere la propria vita. Un fattore che la costringe a credere che il suo sogno per la danza possa essere irrealizzabile.

Per fortuna, a credere nelle sue capacità, ci sarà la mamma Nunzia che la spingerà a non arrendersi subito alle difficoltà della vita, iscrivendola ad una scuola di danza. Lì, la piccola verrà seguita da Lorenza, un'insegnante della scuola, che si renderà immediatamente conto del potenziale di Angela e del suo straordinario talento.