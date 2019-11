Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca, "Il Paradiso delle signore", giunto ormai alla sua quarta stagione di programmazione. La soap vanta all'interno del suo cast diversi volti molto noti al pubblico del piccolo schermo fra cui Roberto Farnesi (Umberto Guarneri), Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), Gloria Radalescu (Marta Guarneri) e l'ex gieffino Alessandro Tersigni (Vittorio Conti).

Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 novembre, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.30, esclusa la domenica. Le trame di questa settimana gireranno tutto intorno alla prime fasi della conoscenza fra Riccardo ed Angela, al crollo emotivo di Rocco, al ritorno di Clelia a Milano, alla chiusura della caffetteria e al conseguente licenziamento di Salvatore.

Riccardo soccorre Angela

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Gabriella sarà molto felice del momento che sta vivendo nella sua vita: la collezione che ha creato per il Paradiso è pronta e la sua storia d'amore con Salvatore va benissimo. Angela si sentirà poco bene e verrà soccorsa da Riccardo. Poco dopo, la giovane verrà accolta a casa Guarneri, dove avrà modo di approfondire ancora di più la sua conoscenza con il giovane.

Salvatore e Marcello si preoccuperanno moltissimo quando verranno a sapere che la caffetteria in cui lavorano sta per chiudere. Intanto, Vittorio farà una bellissima sorpresa a Marta, lasciandola senza parole. Umberto ed Adelaide cercheranno in tutti i modi di far avvicinare Riccardo e Ludovica, senza rendersi conto invece che il giovane sembra essere interessato soltanto ad Angela.

Angela lascia villa Guarneri

Salvatore tenterà in tutti i modi di nascondere alla sua famiglia che sta per perdere il lavoro, senza sapere che invece Agnese lo verrà a sapere comunque.

Angela non apprezzerà le attenzioni di Riccardo e deciderà di lasciare immediatamente villa Guarneri, mentre Gabriella si arrabbierà moltissimo quando verrà a sapere che Salvatore sta per diventare un disoccupato. In assenza di Vittorio al Paradiso, Riccardo farà le sue veci, finendo per scontrarsi duramente con Luciano.

Angela e Marcello si renderanno conto di non avere a disposizione la somma necessaria per pagare l'affitto della casa in cui vivono.

Dopo aver ricevuto il suo primo salario come magazziniere, Rocco rivivrà uno dei momenti più dolorosi del suo passato, trovando in Armando un valido sostegno morale per superare questa piccola battuta d'arresto. Clelia farà ritorno improvvisamente a Milano, mettendo nuovamente in crisi il matrimonio fra Luciano e Silvia.