La ricerca di Donna Francisca proseguirà anche nelle puntate spagnole de Il Segreto in onda dal 25 al 29 novembre. In tale periodo, infatti, la Montenegro continuerà ad essere nascosta a La Havana, tenuta che ora è di proprietà della marchesa Isabel. Qui potrà incontrare poche persone, trovandosi sempre più spaesata e insicura persino nell'uscire dalla sua stanza. Non potrà sospettare, però, che saranno in tanti a cercarla: oltre a Raimundo, che rientrerà a Puente Viejo nella speranza di avere sue notizie, anche un incaricato di zia Eulalia si presenterà in paese con le medesime intenzioni.

Nelle trame della settimana, si tornerà a parlare del triangolo formato da Rosa, Marta e Adolfo e del desiderio della prima di convolare a giuste nozze il prima possibile. Spazio, inoltre, al tentativo di Matias e Marcela di dare una parvenza di normalità alla loro relazione.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: un uomo cerca Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate della settimana si aprono con il dialogo tra Francisca e Isabel: quest'ultima consiglierà alla parente di non lasciare la tenuta, almeno fino a quando i disordini e le tensioni in paese non si saranno placati.

La Montenegro condividerà tale richiesta, informando anche la marchesa di sentirsi meglio grazie all'assenza delle solite emicranie. Ma mentre la ricca signora si troverà confinata a La Havana, una persona si metterà sulle sue tracce: l'uomo in questione sarà Campuzano, il tenente di Donna Eulalia, che arriverà a Puente Viejo con delle intenzioni non troppo chiare. Anche Raimundo si rivedrà nel suo paese d'origine con la stessa motivazione e, a sorpresa, si presenterà nella villa di Isabel.

Quest'ultima avrà il suo bel da fare ad evitare che i due coniugi Ulloa si incontrino e dovrà rispondere alle domande dell'ex locandiere, che scoprirà il legame di parentela tra la moglie e la Marchesa. Poco dopo, Raimundo si recherà anche da Matias e Marcela, apprendendo che la coppia è decisa a salvare il loro matrimonio.

Trame Il Segreto 25-29 novembre: Rosa vuole anticipare la data delle nozze

Proseguendo con le succose anticipazioni spagnole de Il Segreto delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre, Rosa non potrà nascondere una certa gelosia nei confronti di Marta, quando la troverà intenta ad occuparsi delle ferite di Adolfo.

Ne seguirà una reazione inaspettata da parte della ragazza che chiederà al padre di anticipare la data delle nozze. Adolfo, seppur non entusiasta, non potrà fare altro che accettare. Poco dopo, però, incontrerà da solo Marta e le rinnoverà il suo amore: se lei condividerà gli stessi sentimenti, lui lascerà Rosa e annullerà i preparativi per le nozze. La risposta non sarà quella da lui sperata: Marta negherà di provare dei sentimenti per lui e gli chiederà di non deludere Rosa.

Quest'ultima, ignara degli ultimi sviluppi, chiederà alla sorella di farle da damigella d'onore.