La sincerità è forse una delle qualità di Giulia De Lellis che il pubblico apprezza maggiormente: sono tante le occasioni, infatti, in cui la giovane ha detto quello che pensa, anche a rischio di essere impopolare. Qualche giorno fa, mentre rispondeva alle curiosità dei follower su Instagram, l'influencer ha ammesso di essere ricorsa al ritocchino. Il consiglio che la romana ha dato a chi intende fare come lei, però, è quello di non stravolgersi i connotati del viso facendo un uso eccessivo di filler.

Giulia e la chirurgia estetica: filler alle labbra e seno nuovo

Se in passato non ha avuto problemi ad ammettere di essersi rifatta il décolleté (pare che le protesi nuove gliele abbia scelte l'ex Andrea Damante), oggi Giulia De Lellis ha risposto senza paura alla curiosità di una fan su un altro ritocco che ha fatto: il "rigonfiamento" delle labbra.

A chi le ha chiesto su Instagram se fare il filler fa male o ha delle controindicazioni, l'influencer ha fatto sapere: "No, ma fate attenzione.

Ci tengo a dirvi una cosa a riguardo, cioè non abusatene".

La romana ha informato chi la segue sui social network che la sostanza che viene iniettata per rendere gli zigomi o le labbra più grandi, potrebbe spostarsi e quindi creare degli strani volumi nel volto.

Rivolgendosi ancora alle migliaia di persone che prendono i suoi consigli come oro colato, la 23enne ha aggiunto: "Se potete, evitate. Se invece avete voglia di farlo, esattamente come me, fatelo solo 1 o 2 volte l'anno".

Successivamente, la ragazza ha pubblicato nelle Storie la precisazione che qualcuno ha fatto in merito allo spostamento della sostanza che viene introdotta con il filler: se è acido ialuronico, non si sposta.

Novità in amore e nel lavoro per la De Lellis

Giulia De Lellis sta vivendo davvero un periodo d'oro: non passa giorno, infatti, che tutti i siti di Gossip riportino qualche notizia sulla ragazza, sia professionale che amorosa.

La rivista "Chi", per esempio, nel suo ultimo numero documenta il trasloco che l'influencer ha fatto di recente nella casa di Lugano del fidanzato Andrea Iannone; la coppia, inoltre, si dice che desideri un figlio al più presto.

Dopo il boom di vendite che ha fatto "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", pare che la 23enne sia stata contattata per portare avanti il progetto editoriale sia con un sequel che con un film basato proprio sulla storia d'amore con Andrea Damante finita a causa dei tradimenti di lui.

Negli ultimi giorni, infine, si sta facendo un gran parlare della presunta lite a distanza tra Giulia e Belen Rodriguez: pare che le due siano ai ferri corti sia per ragioni legate agli uomini che per altre di affari.