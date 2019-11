Attimi di vera paura in arrivo per una protagonista della soap opera spagnola Una vita, nei nuovi appuntamenti italiani. Dalle anticipazioni si evince che Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) dopo essere stata abbandonata da Pena Cervera poiché si trasferirà in Africa per mettersi alla ricerca di un tesoro, scamperà al peggio. La giovane pasticciera durante una delle solite giornate di lavoro, rischierà di essere molestata da un uomo chiamato Jordi Barò (Juan Carlos Rueda) all’interno de La Deliciosa. A soccorrere la sorella di Inigo, ci penserà Liberto Seler, dato che con molto coraggio la sottrarrà dalle grinfie dallo spregevole pugile.

Flora respinge le avance di Jordi, Inigo furioso con la sorella

Gli spoiler delle puntate in programma sul piccolo schermo italiano nelle prossime settimane, rivelano che Flora correrà un grosso pericolo a causa del fratello Inigo. Tutto prenderà il via quando quest’ultimo farà la conoscenza di un pugile chiamato Jordi Barò, che sin da subito punterà gli occhi sulla pasticciera. Il nuovo arrivato infatti approfitterà di qualsiasi momento, per trascorrere del tempo in compagnia della proprietaria de La Deliciosa.

La Barbosa purtroppo rifiuterà le avance del conoscente del fratello, mentre Liberto e Leonor metteranno in guardia Inigo. Quest’ultimo dopo aver appreso che il pugile nutre un interesse sentimentale nei confronti di sua sorella, farà un gesto inaspettato. Il cioccolatiere invece di rimproverare Jordi, dirà a Flora di non gradire affatto l’atteggiamento che sta avendo con il suo amico.

Il Barò tenta di abusare della Barbosa, Liberto diventa un eroe

A questo punto la pasticciera ancora affranta per la delusione d’amore avuta da Pena, si confiderà con la giovane Hildago, che la inviterà a non fidarsi del suo nuovo spasimante.

La sorella di Inigo seguirà perfettamente il consiglio della scrittrice, trovando qualsiasi scusa per non parlare con Jordi. Nel frattempo il Barbosa rimarrà più del dovuto a La Deliciosa per impedire alla sorella di stare da sola con il pugile, dopo aver iniziato ad avere dei sospetti. Nonostante ciò, Jordi riuscirà ad avvicinarsi a Flora come tanto desiderava. Ebbene sì tramite un escamotage il Barò farà allontanare Inigo dalla cioccolateria, per molestare la pasticciera.

Per fortuna il malvagio uomo non riuscirà nel suo intento, grazie all’arrivo di Liberto: quest’ultimo impedirà al pugile di abusare della Barbosa dandogli un pugno. Il marito di Rosina dopo aver dato la giusta lezione al malvivente diventerà un eroe, visto che tutti gli abitanti di Acacias 38 gli saranno riconoscenti per aver salvato Flora. Il grande coraggio del Seler inoltre verrà premiato da Alfonso, un insegnante di boxer che gli proporrà di lavorare con lui.