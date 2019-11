Godfrey Gao è morto nel corso delle riprese di un reality show cinese. L'attore e top model aveva 35 anni e, nonostante gli immediati soccorsi e i tentativi di rianimazione, non ce l'ha fatta. I fan sono sotto shock per questa triste e improvvisa notizia ed i colleghi sono sconvolti per aver assistito alla tragica vicenda.

Lo stregone di Shadowhunters è deceduto durante un reality cinese

Il top model e attore taiwanese Godfrey Gao ha perso la vita a 35 anni, mentre partecipava ad un reality show cinese.

Secondo le prime ricostruzioni, il modello stava correndo durante un gioco in cui doveva fuggire dai suoi inseguitori, quando ha pronunciato le parole "Non riesco a continuare". Poco dopo, si è accasciato ed è stato soccorso immediatamente dai sanitari che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. La Jetstar Entretainment, società che si occupava degli impegni di Gao, ha fatto sapere, attraverso un comunicato stampa, che il giovane attore avrebbe perso la vita tre ore dopo i soccorsi, a causa di un arresto cardiaco. La società ha inoltre ringraziato i molti fan dell'attore per l'affetto e la vicinanza che hanno dimostrato a Gao che ha avuto una "morte dolorosa”.

Muore a 'Chase Me': Godfrey Gao si è accasciato mentre correva

Godfrey Gao era molto popolare in oriente: era stato il primo volto asiatico a lavorare per Luis Vitton ed aveva interpretato lo stregone di Brooklyn in Shadowhunters - Città di ossa. I numerosi fan del modello e attore sono sotto shock, e la reazione sui social è stata immediata. Su Instagram sono stati postati innumerevoli commenti sul profilo di Godfrey Gao, pieni di dolore per quanto successo e vicinanza ai famigliari del giovane attore.

Il reality sportivo a cui Godfrey stava partecipando aveva visto degli incidenti meno gravi anche nelle scorse edizioni, stando a quanto riportato da alcuni utenti su Weibo (la piattaforma cinese che sostituisce Twitter). Chase Me viene girato a Singapore e va in onda sulla rete Zhejiang television. Il game show vede la partecipazione di volti noti divisi in due squadre composte da quattro elementi. Nel gioco, che prevede diverse manche, i ruoli di inseguitore "chaser" e di fuggitivo "runner" vengono alternati tra i concorrenti.

Il malore che ha colpito Godfrey Gao è sopraggiunto mentre l'attore tentava di fuggire dai suoi inseguitori della squadra avversaria. Su Instagram sono apparse anche alcune foto dei primi soccorsi. Nelle immagini si vedono gli altri concorrenti preoccupati e lo staff arrivato per soccorrere l'attore. Dai volti dei presenti è possibile notare che la situazione è apparsa grave a tutti sin dai primi momenti.