Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 2 al 6 dicembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Diego apparirà profondamente indeciso dopo la proposta dell'avvocato Leone. L'uomo tenterà di corromperlo pur di salvare suo figlio dal carcere. Alex e Vittorio torneranno insieme ma dovranno fronteggiare i genitori della ragazza. Marina conoscerà finalmente Sebastiano e rimarrà profondamente scossa da questo incontro.

Alex e Vittorio di nuovo insieme

Tra il giovane Del Bue e la sua amata Alex finalmente sembrerà tornare il sereno, ma la presenza di Carla rischierà di far crollare il fragile equilibrio tra lei e Mia. Bianca a causa di una influenza stagionale sarà costretta a saltare la scuola e questo episodio farà capire ai suoi genitori che la situazione scolastica della loro bambina è più complessa di quello che pensavano. A causa di un divertente equivoco, al Vulcano verrà assunto un nuovo aiuto chef che in realtà non è così competente come ha voluto far credere.

Marina e Alberto torneranno ad essere complici

Alex deciderà finalmente di pensare a sé stessa ma non riuscirà ad ottenere il risultato sperato. Alberto grazie al prezioso aiuto di Marina Giordano cercherà di riparare i danni apportati alla situazione contabile dei cantieri, ignaro del fatto che ben presto potrebbe trovarsi coinvolto in questioni molto più gravi. Bianca continuerà a mostrarsi preoccupata per non poter essere presente a scuola a causa del suo malanno di stagione. Sarà proprio questa sua preoccupazione che spingerà Franco e Angela a vederci chiaro.

Fabrizio spiazzerà Marina

Rosato deciso a riconquistare la fiducia della sua amata prenderà una decisione che la lascerà senza parole. Giulia e Angela cercheranno un modo per far aprire Clara e rivelare il reale motivo per cui ha perso il lavoro. Alex decisa a godersi la sua storia d'amore affronterà sua madre in un duro confronto. Raffaele cercherà di spronare Renato a reagire dopo la fine della sua storia con Nadia e a riflettere sui suoi errori.

Diego indeciso sulla proposta di Aldo

Il maggiore dei Giordano si mostrerà parecchio indeciso nell'accettare o meno la proposta dell'avvocato Leone di potersi rifare una nuova vita a sue spese, proprio quando verrà fissata la data per l'udienza del patteggiamento.

Marina conoscerà finalmente Sebastiano mentre Angela e sua madre cercheranno di convincere Clara a denunciare Palladini. In attesa dell'udienza i fratelli Giordano appariranno con umori totalmente diversi, ma Diego ad un certo punto apparirà tentato da volersi confidare con Patrizio e alla fine lo farà. Marina uscirà molto provata dalla cena a casa Rosato. Otello dopo l'ennesima lite on Teresa si confiderà con Renato Poggi. Silvia intanto rimarrà molto sorpresa dal talento e dallo spirito di iniziativa di Samuel.