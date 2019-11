Le macchinazioni di Samuel Alday per ottenere l'eredità dei Marchesi di Valmez raggiungeranno l'apice nel corso delle prossime settimane di Una vita. Le anticipazioni svelano che il fratello di Diego chiederà la mano di Lucia Alvarado durante una festa, dove interverranno anche Felipe e Celia Alvarez Hermoso. Proprio quest'ultima accuserà un grave malore, tanto da temere per la sua sorte.

Una Vita: il piano di Samuel

Lucia e la cugina saranno le assolute protagoniste delle prossime puntate italiane dello sceneggiato.

Gli spoiler di Una Vita, si soffermano sulla proposta di nozze di Samuel (Juan Gareda) all'Alvarado. Tutto inizierà nel momento in cui la coppia farà un viaggio lontano dal vecchio quartiere con la scusa di cercare il retablo di San Michele, un prestigioso quadro da poter restaurare. Per questo motivo, il fratello di Diego farà in modo che la cugina di Celia si allontani da Telmo, dimostrandosi un vero cavaliere, tanto da rispettarla fino alla celebrazione del matrimonio.

Ben presto i telespettatori scopriranno che l'Alday ha in mente un altro piano. In particolare, comunicherà alla giovane che la carrozza ha dei problemi, tanto da non poter ritornare a casa il giorno stesso. Insomma, Samuel e Lucia trascorreranno la notte insieme, seppur in camere separate. Un inconveniente che farà arrabbiare Felipe e sua moglie che temeranno i pettegolezzi del vecchio condominio.

Felipe dà il benestare all'Alday

Le prossime trame di Una Vita annunciano che l'Alday dimostrerà di avere un secondo fine. Infatti, si presenterà al cospetto di Felipe per chiedergli perdono per il ritardo subito da parte della loro parente. Poi il fratello di Diego approfitterà di questo momento per chiedere il permesso all'Alvarez Hermoso di sposare Lucia. Nonostante i dubbi, Celia e l'avvocato daranno il loro benestare, non ascoltando però il parere dell'Alvarado.

Dopodiché, il fratello di Diego chiederà a Carmen di organizzare un piccolo party a casa sua. Un evento che desterà la curiosità di tutta la famiglia Palacios, compresa Lolita. Tra l'altro saranno i soli ad intervenire alla festicciola, in quanto Donna Susana e Rosina (Sandra Marchena) saranno occupate a mettere con le spalle al muro Venancio e Alexis.

Lucia riceve una proposta di nozze, Celia sta male

Durante il party, Samuel si inginocchierà ai piedi di Lucia (Alba Gutierrez) per chiederle di diventare sua moglie, con tanto di anello in mano.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Celia perderà i sensi, tra le braccia di Felipe (Marc Parejo) e Trini, che eviteranno che cada a terra. Tutto questo non permetterà all'Alvarado di rispondere alla proposta di nozze dell'Alday. Proprio quest'ultimo fingerà di essere dispiaciuto per quello capitato all'Alvarez Hermoso, la quale verserà tra la vita e la morte dopo essere stata visitata attentamente dal dottor Quilles.