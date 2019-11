Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 2 la sesta ed ultima puntata della quarta stagione de 'Il Collegio'. Secondo le ultime anticipazioni sarà un episodio ricco di colpi di scena e di momenti davvero emozionanti. In particolare ci sarà il preside che annuncerà una festa di fine anno, il cui tema sarà horror. Ma non è tutto perché quest'ultimo dirà che prima della festa ci saranno gli esami di fine anno. Infatti, gli alunni dovranno prima superare le prove scritte e orali e poi potranno prendere parte all'evento che conclude l'anno scolastico.

Il Collegio 4: l'emozionante lezione della prof. Maggi e la divertente rivincita della prof. Petolicchio

Inoltre, in quest'ultimo appuntamento ci sarà la lezione della professoressa Maggi su Sandro Pertini (l'ex presidente della repubblica italiana). Inoltre, ci saranno anche delle lezioni di ripasso, in cui gli studenti spiegheranno alla classe quello che hanno o che avrebbero dovuto apprendere durante l'anno.

Sempre secondo le ultime anticipazioni del finale di stagione, la professoressa Petolicchio si prenderà una piccola e divertente rivincita che scopriremo durante la messa in onda di stasera.

Infine, gli esami non avranno un esito positivo per tutti e ci saranno alcuni genitori che non potranno essere orgogliosi dei propri figli. Per quanto riguarda la festa di fine anno a tema horror in pieno 1982 sarà molto emozionante per tutti i ragazzi e per le loro rispettive famiglie che si incontreranno nuovamente.

Il Collegio 5: ultimi dettagli su come partecipare, in attesa della conferma ufficiale

Come già anticipato, questa sera ci sarà la messa in onda dell'ultima puntata del Collegio 4. Però sono in tanti a pensare ad una possibile quinta stagione e ad un rinnovo quasi assicurato, anche in virtù degli ottimi ascolti che questa quarta stagione ha fatto registrare. Stasera gli alunni affronteranno gli esami finali e tra promossi e bocciati, qualcuno si presenterà sicuramente ai prossimi casting che potrebbero svolgersi nell'autunno 2020.

Inoltre, in attesa dell'ufficialità il Collegio 5 potrebbe trasportare i telespettatori nei primi anni 90' del XX secolo. Ovviamente, al momento si tratta solo di supposizioni, in quanto non c'è ancora nessun annuncio ufficiale da parte della rete televisiva.

Al casting potranno partecipare sia i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, ma anche gli adulti che ricopriranno i possibili posti di professori o supplenti.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dell'ultima puntata della quarta stagione di questa sera e poi l'eventuale ufficialità sulla quinta stagione così da saperne sicuramente di più.