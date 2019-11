Il Paradiso delle Signore 4 continua a stupire i telespettatori, non soltanto con le vite dei personaggi, ma anche con il cast. Dopo la notizia dell'abbandono di Federica Girardello e la prossima pausa di Vanessa Gravina, un'altra novità aspetta la soap di Rai 1. Ci sarà un nuovo personaggio che entrerà a far parte delle vite dei personaggi della Milano degli anni '60 e sarà interpretato da Roberto Alpi.

Nuova entrata al Paradiso delle Signore 4: Roberto Alpi sceglie la soap di Rai 1

Achille Ravasi è pronto a fare il suo ingresso a Il Paradiso delle Signore 4 e sarà interpretato da Roberto Alpi, attore noto al grande pubblico per aver recitato, tra le altre, in soap come Incantesimo, Centovetrine e Un Posto al Sole.

L'attore piemontese aveva annunciato sui social il suo nuovo lavoro sul set, ma era ancora oscuro il ruolo che avrebbe ricoperto. Adesso, finalmente, il mistero è svelato: sarà Achille, un conoscente della famiglia Guarnieri. L'uomo sarà uno spasimante di Adelaide e cercherà di aprirle gli occhi su Umberto. I due uomini, rivali da sempre, si contenderanno la fiducia della contessa di Sant'Erasmo: chi avrà la meglio?

Il rapporto tra Adelaide e Umberto ha richiesto molti anni prima di arrivare alla solidità che i due cognati sembrano aver conquistato: basterà questo alla contessa per non dare adito alle parole di Achille? Tuttavia, Umberto negli anni non ha dimostrato una forte lealtà e ha sempre rincorso il suo interesse per gli affari: potrebbe quindi anche avere ragione Ravasi. Non resta che aspettare di vedere l'attore all'opera: per il momento, Roberto Alpi ha dichiarato di aver scelto Il Paradiso delle Signore 4, perché è un prodotto pulito e di aver rinunciato a partecipare ad un reality show.

Adelaide avrà un nuovo ammiratore: si allontanerà da Umberto Guarnieri?

Vanessa Gravina, l'attrice che interpreta Adelaide, ha annunciato una prossima pausa dalla soap: Achille potrebbe essere il motivo dell'allontanamento temporaneo del personaggio della contessa da Milano? Per scoprirlo, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Intanto un altro personaggio a breve farà ritorno a Milano per la gioia di molti telespettatori che si erano appassionati alla sua storia: si tratta di Clelia Calligaris, la ex capocommessa del grande magazzino che aveva avuto una relazione con Luciano Cattaneo, il ragioniere del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 4 va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:40. Tutte le puntate della soap sono disponibili su Raiplay, la piattaforma Rai che offre la visione dei programmi nell'orario che si preferisce, dopo aver effettuato una registrazione gratuita.