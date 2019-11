Continuano a far discutere le accuse di Paola Caruso nei confronti del suo ex fidanzato Moreno Merlo. La showgirl calabrese, nel salotto di Domenica Live, ha svelato i motivi della fine della storia con il deejay. Come spesso accade in queste situazioni, molti personaggi noti hanno deciso di prendere la parte dell'uno o dell'altro. Katia Fanelli (ex protagonista di Temptation Island) su Instagram ha difeso a spada tratta Moreno.

Paola Caruso, nel programma di Barbara d'Urso, ha accusato il suo ex di essere stato con lei solo per ottenere visibilità. Inoltre ha dichiarato di essere stata registrata e ricattata dal deejay. Infine la Caruso ha raccontato a Domenica Live di aver aiutato economicamente il ragazzo, poiché al momento non vivrebbe un periodo finanziario roseo. In seguito all'attacco di Paola Caruso, l'ex protagonista di Temptation Island si è sentita in dovere di spezzare una lancia in favore di Merlo.

I due hanno avuto modo di conoscersi nel docu-reality di Canale 5, dove Moreno ha partecipato come tentatore mentre la "fotonica" era in coppia con il fidanzato dell'epoca.

'Proprio lui cerca visibilità e soldi, rido': le parole della Fanelli

Katia Fanelli non ci ha pensato su due volte nel difendere Moreno Merlo: attraverso una Instagram Story, la "fotonica" ha scritto: "Proprio lui cerca visibilità e soldi, sì certo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

No ma ragazzi fantascienza, numeri da circo". Secondo la Fanelli non è il ragazzo a essere in cerca di popolarità, ma l'ex Bonas di Avanti un Altro. L'attacco di Katia Fanelli non è finito qui perché, sempre rivolgendosi alla Caruso, ha detto: "Cerca di far passare lui per un uomo piccolo per poi calpestarlo? Moreno è un bravo ragazzo." Le parole dell'ex protagonista di Temptation Island sono arrivate anche al diretto interessato, che ha deciso di condividere la storia di Fanelli sul proprio profilo.

Biagio D'Anelli contro Moreno Merlo

La querelle Caruso-Merlo è stata commentata anche nello studio di Pomeriggio Cinque. A sostegno della calabrese in particolare sono scesi in campo Biagio D'Anelli e Karina Cascella. Quest'ultima ha confessato il desiderio di vedere Moreno di persona, per dirle cosa pensa. D'Anelli si è letteralmente scagliato contro l'ex della Bonas: "Moreno è un leone da tastiera.

Vieni qui a parlare se la signora d'Urso ti invita". L'opinionista nel talk di Canale 5 ha sostenuto di aver visto Paola Caruso in lacrime dietro le quinte del noto programma. Inoltre, secondo Biagio, l'ex tentatore avrebbe abbindolato la sua ex solamente perché reduce da un periodo delicato. Infine va detto che in puntata nessuno dei presenti è intervenuto in difesa di Moreno Merlo.