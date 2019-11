Il Collegio è arrivato alla sua quarta edizione [VIDEO] e stasera 5 novembre verrà trasmessa la terza puntata. Stando alle anticipazioni circolate sul web, nell'episodio in questione ci saranno numerosi colpi di scena.

Gli spoiler rivelano che nella famosa scuola di Bergamo faranno il loro ingresso due nuovi studenti, precisamente due fidanzati, Chiara e Andrea. A lasciare il pubblico senza parole sarà l'atteggiamento di uno studente che pare violerà alcune regole all'interno dell'istituto. Il suo comportamento potrebbe comportare enormi ripercussioni, tra cui anche l'eliminazione immediata.

Anticipazione 5 novembre: due nuovi ingressi

Nella puntata in onda questa sera su Rai due, due nuovi ragazzi faranno ingresso all'interno del Collegio. Stiamo parlando di Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio. I due hanno diciassette anni e stanno insieme dallo scorso novembre. La coppia come si è visto in una clip andata in onda nel secondo episodio sembra molto affiata e la gelosia potrebbe essere un grande problema.

È la prima volta che accade una cosa simile all'interno della scuola e i fan sembrano molto entusiasti di questa novità.

ll programma fino ad oggi ha registrato ottimi dati di ascolto, soprattutto tra i giovani al di sotto della maggiore età. Inoltre sembra che Il Collegio abbia ottenuto grande popolarità anche sui social, dove i video dei ragazzi in poco tempo hanno riempito il web.

Un ragazzo si mette nei guai

Nella terza puntata in onda tra poche ore non mancheranno di certo le sorprese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

I ragazzi saranno al settimo cielo per l'annuncio del Preside. Quest'ultimi potranno uscire dalla scuola per recarsi ad una gita scolastica. Un momento felice e soprattutto di libertà in quanto sono certi che questa si rivelerà un'esperienza unica. Intanto, due nuovi studenti sono pronti a fare l'ingresso e di sicuro 'rovineranno' un po' gli equilibri della classe. Stando alle anticipazioni uno degli studenti si metterà in guai davvero seri e il suo comportamento gli potrebbe causare addirittura l'espulsione immediata.

La vicenda che ha coinvolto Maggy Gioia

Sui social nelle ultime settimane pagine e gruppi si sono scatenati per seguire le vicende dei ragazzi del Collegio. Quest'anno, la scuola è stata ambientata negli anni '80 e gli studenti devono seguire regole e discipline di quegli anni. A quanto pare, però, non mancano le polemiche. Resta, infatti, ancora aperta la vicenda che ha coinvolto Maggy Gioia, presa di mira dagli haters e minacciata addirittura di morte per non aver assecondato i suoi compagni durante una bravata.

Se da un lato i suoi amici sono stati puniti dai professori, la studentessa è stata premiata per il suo comportamento.