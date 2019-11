Al Paradiso delle Signore i colpi di scena sono all'ordine del giorno: dopo la partenza di Nicoletta e l'avvicinamento di Riccardo alla cameriera Angela, la prossima settimana i fan della soap, che va in onda ogni giorno su Rai 1 alle ore 15:40, assisteranno finalmente ad un ritorno tanto atteso: nelle prossime puntate la capo commessa Clelia Calligaris, infatti, tornerà a Milano e la sua comparsa potrebbe mettere a dura prova il matrimonio di Silvia e Luciano, che aveva finalmente trovato un suo equilibrio.

Ludovica riuscirà poi ad avvicinarsi a Riccardo e tra i due succederà qualcosa che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Salvatore e Marcello dovranno affrontare momenti duri in seguito alla perdita del lavoro, ma il giovane Barbieri ha un piano volto a risollevare le sorti della caffetteria.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: Clelia torna a Milano dopo la morte del marito

Finalmente per le Veneri e per Vittorio Conti è giunto il momento di assistere al frutto del loro lavoro e vedere proiettato nei cinema di Milano il Carosello ideato per pubblicizzare la nuova collezione di Gabriella: a casa Cattaneo Luciano da appuntamento alla moglie al cinema per la sera stessa, ma ancora non sa che a Milano è tornata Clelia Calligaris.

Anche Vittorio e Marta hanno fatto ritorno in città, dopo il loro viaggio a Parigi, giusto in tempo per la proiezione del filmato, ma apprendono dai giornali una notizia che li lascerà senza parole: Oscar Bacchini, il violento marito di Clelia, è morto e di lì a breve si celebreranno i funerali. Clelia non sa se tornare al Paradiso, ma alla fine decide di contattare la Venere Roberta Pellegrino e chiederle di incontrarsi: l'ex capo commessa è tornata a Milano per dei problemi legati alla successione e ha bisogno di alcuni documenti che si trovano al Paradiso è per questo chiede l'aiuto di Vittorio.

Angela Barbieri si trasferisce da Gabriella e Roberta

Angela e il fratello Marcello continuano ad avere problemi con il pagamento dell'affitto e questo provoca tensioni tra i due, così Roberta e Gabriella si offrono di ospitare Angela a casa loro e la giovane dopo alcune titubanze, spinta anche dal fratello decide di accettare l'aiuto delle due amiche. Al Paradiso, intanto, una sorpresa attende Gabriella: da Parigi è arrivato lo stilista con cui ha lavorato, Vincent de Fois e la giovane non riesce a trattenere la felicità, anche perché il suo maestro è stupito dalla bravura della sua allieva e dalla bellezza dei suoi disegni.

Gabriella sta riscuotendo sempre più successo grazie alla sua collezione, ma Salvatore non si sente alla sua altezza e pensa che lei possa lasciarlo per un uomo migliore di lui. Proprio per questo accetta di buon grado il piano di Marcello per riscattare la caffetteria e tornare così ad avere un lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: tra Riccardo e Ludovica c'è un bacio

Adelaide ed Umberto sono sempre più decisi a portare a termine il loro piano e a far convolare a giuste nozze Riccardo e Ludovica, la figlia di Flavia Brancia di Montalto, per poter mettere le mani sul loro patrimonio.

Dopo molto tempo, i loro sforzi sembrano cominciare a portare qualche risultato, infatti, tra i due rampolli scatta un bacio. Angela assiste alla scena e ne appare molto turbata: anche se non osa rivelarlo nemmeno a se stessa, si sta innamorando del bel Guarnieri. Al Paradiso delle Signore Vittorio non sa se rivelare a Luciano di aver saputo che Clelia è in città, ma a causa di un problema è costretto a dirgli la verità: il ragioniere sembra prendere bene la notizia ed è sicuro di essersi lasciato alle spalle ciò che provava per la donna, ma decide comunque di non dire niente alla moglie per non turbare la sua tranquillità.

La Venere Marina viene invitata alla Scala, ma si rende conto di non avere un abito adatto all'occasione: ad aiutarla ci pensano Agnese e Gabriella, che realizzano sull'abito della commessa dei meravigliosi ricami, aiutata anche dalla giovane Maria. Rocco, intanto, si accorge di essere sempre più attratto da Marina, sebbene sia molto distante dal suo ideale di donna. A casa Amato è ospite per la cena Vincent Defois e Salvatore è colpito dall'uomo e dal suo carisma, ma si accorge anche di avere ancora tanto da imparare e non essere all'altezza di molte situazioni.

Luciano rincontra Clelia e capisce di esserne ancora innamorato e, se in un primo momento aveva deciso di non dire niente alla moglie, ora le confessa il ritorno della capocommessa.