Il blog "Vicolo delle News" ha recentemente aggiornato i fan di Uomini e donne sulla richiesta che ha fatto Veronica Burchielli durante l'ultima registrazione: rivedere Alessandro Zarino per un chiarimento. Stando ad alcuni interessanti indizi che i più attenti hanno colto sui social network in queste ore, sembra proprio che la tronista abbia raggiunto il ragazzo a Napoli con le telecamere al seguito: un membro della redazione ha fatto sapere di essere in stazione e l'ex volto del Trono Classico ha mostrato su IG un panorama mozzafiato, che si dice potrebbe aver fatto da romantico sfondo all'incontro la sua corteggiatrice.

Veronica avrebbe raggiunto Alessandro dopo l'ultima registrazione

Sono passati un paio di giorni da quando tutti il web ha parlato della confessione inaspettata che ha fatto Veronica Burchielli in studio: a meno di un mese di distanza dal suo "insediamento" sul trono, la ragazza ha fatto sapere di avere molto dubbi sul suo percorso.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne che c'è stata mercoledì scorso, hanno informato il pubblico che la tronista ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Zarino, che si sarebbe aspettata che lui scendesse le scale per corteggiarla dopo il "no" che gli ha detto alla scelta.

L'accordo che la giovane ha raggiunto con Maria De Filippi a fine puntata, è che sarebbe stata lei a raggiungere l'ex protagonista del Trono Classico nella sua città per il chiarimento che tanto desidera. Il napoletano, interpellato al telefono durante la trasmissione, ha detto chiaramente che se Veronica lo vuole incontrare per parlare, deve farlo da sé: lui non ha intenzione di tornare in studio per ascoltare cosa lei ha da dire dopo il rifiuto.

Gli indizi sul possibile incontro

Oggi, venerdì 29 novembre, il blog "Vicolo delle News" ha reso pubblico gli indizi che confermerebbero l'incontro tra Zarino e la Burchielli nella città di lui.

Com'è possibile leggere sul web, stamattina uno dei membri della redazione di Uomini e Donne (Michele Perna) ha pubblicato una foto nelle Stories dei binari della stazione di Napoli, il tutto accompagnato da un cuore.

Alessandro, invece, ha usato Instagram per mostrare ai fan il panorama mozzafiato di una terrazza dove si dice potrebbe aver riabbracciato Veronica; il giovane, inoltre, ha condiviso con i followers un romantico brano nel suo dialetto dal titolo "Acqua passata".

Insomma, stando a quello che si vocifera nelle ultime ore, i due ragazzi si sarebbero visti qualche settimana dopo la scelta senza lieto fine. Per scoprire se questo è vero, e sopratutto cosa è successo eventualmente tra loro, si dovrà aspettare la prossima settimana, quando sarà registrata una nuova puntata del Trono Classico.