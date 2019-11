Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire lunedì 11 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, Jacopo Leone risponderà alla domanda della madre con la quale si è concluso l'appuntamento di ieri sera: cos'è accaduto la sera dell'incidente di Aldo? È stato lui ad investirlo? Nel flashback di Delia, infatti, il giovane è apparso molto agitato, stanco dei continui tradimenti del padre.

Proprio lui, in preda alla rabbia, era uscito per affrontarlo e potrebbe avere deciso di correre ai ripari, liberandosi dell'avvocato una volta per tutte. Nella prima puntata della prossima settimana, Aldo sarà ignaro di questa novità e penserà al suo futuro con Delia, apprestandosi a porre fine al loro matrimonio. Ci sarà spazio anche per Bice e Mariella, oltre che ad un imprevisto riguardante Franco.

Un posto al sole anticipazioni 11 novembre: Aldo vuole lasciare Delia

La svolta relativa al caso di Aldo Leone arriverà nella puntata di Un posto al sole dell'11 novembre, quando andrà in onda la seconda parte del confronto tra Delia e Jacopo. Nel flashback della donna, infatti, si è visto il ragazzo uscire di casa in preda alla rabbia, dopo la scoperta dell'ennesima scappatella del padre. È tornato dopo qualche ora, visibilmente agitato, tanto che la madre ha preteso di sapere cos'è accaduto in sua assenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La risposta del giovane potrebbe determinare il futuro di Diego Giordano. Oltre all'importantissimo responso, le anticipazioni di lunedì segnalano la decisione alla quale arriverà l'avvocato investito. Nonostante i ringraziamenti a Delia, che gli è stata vicina dopo l'incidente, Aldo si appresterà a porre fine al matrimonio, chiedendole il divorzio. Non immaginerà, però, che tale passo potrebbe avere delle conseguenze inattese.

Trame Un posto al sole: Raffaele sempre più in ansia

Diego Giordano ha accettato il patteggiamento, nonostante sia convinto di essere innocente. Potrà così lasciare il carcere anche se questa decisione è stata molto sofferta. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole dell'11 novembre, Raffaele vivrà una fase di forte insofferenza, continuando ad essere in ansia per le sorti del figlio.

Nelle trame di lunedì prossimo si tornerà anche a parlare del piano di Bice per aiutare Mariella e Guido a liberarsi di Cinzia. L'estrosa 'Ingrid', infatti, sarà decisa a smascherare il B&B creato dall'inquilina dell'appartamento di Del Bue. Verrà inoltre concesso spazio ad un nuovo imprevisto relativo a Franco. Quest'ultimo aiuterà la piccola Bianca con i compiti ma si renderà conto che la quarta elementare non è facile come pensava.