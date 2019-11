Da qualche giorno a questa parte il nome di Achille Lauro sta occupando le pagine dei magazine italiani per diversi motivi. Due giorni fa a catturare l'attenzione del web era stato l'annullamento di un'esibizione romana che, stando a quanto dichiarato dall'entourage dell'artista, era stata spacciata dagli organizzatori dell'evento per un vero e proprio concerto, con tanto di scaletta dei brani, ovviamente fittizia.

La polemica con Instagram per l'omaggio a David Bowie

A far discutere anche una polemica con Instagram, conseguenza di una foto che il noto social network ha rimosso dalla pagina ufficiale di Achille Lauro. L'immagine, che nelle intenzioni avrebbe dovuto rappresentare un omaggio a David Bowie, è stata successivamente ricaricata dal cantante, che ha deciso di accompagnandola con una frase evidentemente provocatoria: 'Faccio quello che voglio'.

Ed a quanto pare Achille Lauro sta effettivamente facendo quello che vuole, dato che il contenuto non è stato più rimosso da Instagram.

Il bacio in bocca con Boss Doms

Da ieri è invece un'immagine diffusa da Boss Doms, produttore e storico collaboratore – nonché compagno d'avventura durante il reality 'Pechino Exspress' nel 2017– di Achille Lauro, a catturare l'attenzione online. La fotografia immortala un bacio sulla bocca tra i due artisti ed amici, che si mostrano sorridenti.

"Siamo partiti da una cantina umida piena di muffa e adesso ci baciamo in bocca davanti a tutta Italia", ha scritto Boss Doms nella didascalia di accompagnamento al post, chiudendo poi il messaggio con un "Love you cuoricino".

Come ampiamente prevedibile la diffusione della foto sta tornando ad alimentare i Gossip sulle preferenze sessuali dell'autore di 'Rolls Royce', ma la realtà è ben diversa da questi rumors.

Achille Lauro, che ha una compagna da anni, si è sempre dichiarato eterosessuale. Boss Doms è invece felicemente fidanzato con Valentina Giorgia Pegorer – modella e showgirl conosciuta proprio durante l'esperienza a Pechino Express – da cui ha avuto una figlia nel gennaio del 2019, motivo per cui durante alcune esibizioni sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo ha suonato la chitarra tenendo un ciuccio per bambini in bocca.

'1990', la nuova fase artistica di Achille Lauro e Boss Doms

Il 25 ottobre è stato pubblicato '1990', primo singolo della nuova fase artistica di Achille Lauro e Boss Doms, annunciata alla stampa con una lettera diffusa a settembre.

"Sto tornando con un'anima intima – aveva dichiarato il rapper e cantante – malinconica, che è parte della vita. Sto prendendo i ricordi di quando ero bambino, che sono la parte migliore di noi, quella che forse tutti nascondono.

Quel dolce rimpianto che ci lega profondamente. Sono nato nel 1990".