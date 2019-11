Un evento infausto rovinerà la vita di alcuni personaggi di Puente Viejo e a svelarlo sono le anticipazioni de Il Segreto dei giorni 6-7 novembre. Durante le nozze di Fernando e Maria Elena, l'ordigno di Severo esploderà rovinosamente e così quella che doveva essere una vendetta contro Francisca, si trasformerà in una strage di vittime. La deflagrazione, purtroppo, colpirà la povera sposa e i fratelli Maria e Matias Castaneda.

Alla luce di questa tragedia sanguinosa, Elsa si ritroverà a prendere una decisione drastica. Nel dettaglio, la Laguna si preparerà a dire addio a Isaac e a Puente Viejo.

Anticipazioni del 6 e 7 novembre de Il Segreto: Matias e Maria colpiti dalla deflagrazione

La vendetta di Severo Santacruz, contro Francisca, si consumerà in un momento particolarmente delicato: il matrimonio di Fernando e Maria Elena.

Il latifondista piazzerà un ordigno nei pressi dei giardini della cerimonia. Dopo che i neo-sposi si giureranno amore eterno, si terranno le foto di rito nella zona dedicata al rinfresco. Sarà proprio in questo frangente che esploderà la bomba, la quale farà una strage di feriti. Purtroppo Maria Elena morirà tra le braccia di un disperato Fernando e il lieto evento si trasformerà in un incubo.

La deflagrazione, purtroppo, colpirà diversi invitati i quali si ritroveranno feriti gravemente e a lottare tra la vita e la morte.

Lo scoppio cambierà anche la vita dei fratelli Castaneda. Maria resterà paralizzata dalla vita in giù e per lei inizierà un lungo calvario. Anche Matias dovrà fare i conti con un profondo cambiamento fisico: il marito di Marcela perderà la vista.

Elsa Laguna si prepara all'addio

Dopo il drammatico evento, Puente Viejo sarà a lutto e si cercherà di far luce sull'accaduto. A quanto pare, però, non ci saranno delle valide piste da vagliare.

Le anticipazioni della soap opera iberica sono incentrate anche su Elsa. Per quest'ultima non c'è pace. Dopo essere stata scagionata, la Laguna ha dovuto fare i conti con la diagnosi del dottor Zabaleta riguardante la sua precaria salute. A causa di un problema delicato al cuore, Elsa maturerà la decisione di lasciare l'uomo della sua vita e di andar via dal ridente paesino.

Spoiler Il Segreto: nelle prossime puntate, Isaac frena Elsa

Nelle prossime puntate vedremo Isaac impedire alla sua cara Elsa di andar via.

Il falegname non accetterà il suo volere di lasciarlo per sempre, non dopo tutti gli ostacoli che la coppia ha dovuto affrontare. Intanto, Carmelo e Irene si ritroveranno a dialogare sull'esplosione avvenuta nel giorno delle nozze del Mesia. Severo, reputandosi colpevole della disgrazia, si rinchiuderà in se stesso e non parlerà a nessuno di quello che è accaduto. Francisca non avrà dubbi sul responsabile della deflagrazione e subito punterà il dito contro il Santacruz, ma Raimundo cercherà di placare la sua ira.