Si apre oggi 4 novembre una settimana a dir poco movimentata per gli abitanti di Palazzo Palladini, protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Insieme alle vicende legate a Diego Giordano, e all'accusa di tentato omicidio ai danni di Aldo Leone, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano interessanti retroscena per quanto riguarda Filippo Sartori. Rientrato dal viaggio a Tenerife, infatti, il figlio di Roberto è stato accolto con particolare disponibilità da Serena, che ha dato l'impressione di voler risolvere la crisi in atto.

Ma il marito è apparso inspiegabilmente strano, prendendo le distanze da lei: per quale ragione? Le puntate in onda dal 4 all'8 novembre confermeranno la sua inspiegabile freddezza, legata al senso di colpa per qualcosa che è accaduto durante il viaggio di lavoro a Tenerife. Proprio nei giorni all'estero, infatti, Filippo ha commesso un errore che potrebbe risultare imperdonabile, tradendo Serena con un'altra donna.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo in preda ai sensi di colpa

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle prossime puntate segnalano che Filippo rifiuterà di trascorrere la notte con Serena, facendo ritorno a casa di Roberto. Quest'ultimo lo inviterà a non dare troppo peso a quanto accaduto a Tenerife, definendo il fatto una questione priva di importanza. Eppure, il giovane Sartori faticherà ad assecondare il consiglio del padre, continuando ad apparire strano e distaccato agli occhi della moglie (che invece darà l'impressione di voler salvare il matrimonio).

Il senso di colpa che proverà, infatti, non potrà essere dimenticato tanto facilmente. Ma cos'è davvero accaduto durante la breve trasferta alle Canarie? La spiegazione è stata data dal settimanale Telepiù che, negli spoiler settimanali, ha parlato di una scappatella in piena regola avvenuta durante il viaggio di lavoro.

Spoiler Un posto al sole: il tradimento con Viviana

Impossibile a questo punto fare a meno di chiedersi chi è la donna che ha conquistato Fililppo, spingendolo a tradire Serena.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che si è trattato di Viviana (interpretata dall'attrice Angela Bertamino), la donna che rappresenta il riferimento a Tenerife della ditta di chartering aperta da Filippo, Serena e Roberto. Si sarebbe dunque trattato di un tradimento vero e proprio, di cui Roberto ne sarebbe a conoscenza (per tale motivo ha consigliato al figlio di dimenticare l'accaduto).

Ma davvero sarà possibile mettere una pietra sopra ad un simile errore? Considerando i trascorsi di Serena con Leonardo, che hanno segnato di fatto la crisi tra i coniugi Sartori, è davvero difficile credere che la scoperta di questa avventura spagnola possa essere facilmente perdonata dalla Cirillo.