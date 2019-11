"Viva Raiplay" sta finalmente per palesarsi al pubblico italiano: il programma di Fiorello di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi sarà trasmesso in televisione e sulla piattaforma streaming della Rai con due diverse modalità. Scendendo nei dettagli, da questo lunedì 4 a venerdì 8 novembre la trasmissione sarà trasmessa in tv su Rai 1 con una sorta di antipasto televisivo in forma di strisce serali da 15 minuti. Dalla prima serata di mercoledì 13 novembre, invece, "Viva Raiplay" andrà in onda nella sua forma completa sul sito e sull'app della Radiotelevisione Italiana.

Dal 4 novembre arriva Fiorello con 'Viva Raiplay'

Non ci sono dubbi: le frasi più ricorrenti di questo inizio di autunno sono "Hai visto Joker?" e "Come vedere Viva Raiplay di Fiorello?".

A quest'ultima domanda adesso è possibile dare una risposta certa e definitiva. Il programma "Viva Raiplay", infatti, andrà in onda nella sua versione completa sulla piattaforma Internet Raiplay a partire dalle ore 20:30 di mercoledì 13 novembre, ma verrà presentato in anteprima tv su Rai 1 per un'intera settimana, dal 4 all' 8 novembre.

Questa settimana appunto lo show andrà in onda subito dopo il telegiornale della sera con delle strisce quotidiane della durata di circa 15 minuti. In queste strisce Fiorello presenterà finalmente la trasmissione e descriverà definitivamente come poterla vedere su Internet tramite il sito o l'app della Rai.

Massimo riserbo sui contenuti del programma

Fino ad oggi Fiorello non ha lasciato trapelare nessuna informazione sulla linea editoriale e sui contenuti esatti del programma.

Quello che è certo è che il grande intrattenitore siciliano sta lavorando alacremente alla trasmissione con il suo fidato team di autori e collaboratori del quale fanno parte Andrea Boin, Edoardo Scognamiglio, Pierluigi Montebelli, Francesco Bozzi, Federico Taddia ed Enrico Nocera. La regia è affidata a Piergiorgio Camilli.

Le informazioni più chiare sono quelle relative ai giorni di messa in onda e alla durata di ogni puntata.

"Viva Raiplay" andrà in onda nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, alle ore 20:30, con puntate di 50 minuti. Insieme a Fiorello saranno presenti vecchie conoscenze quali il maestro Enrico Cremonesi, il Dj Santi, i Gemelli di Guidonia, gli Urban Theory. Nel corso di ogni appuntamento, inoltre, parteciperanno come ospiti grandi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, artisti promettenti e celebrate star di Internet.

Sebbene il programma vada in onda esclusivamente in streaming non è escluso che Fiorello faccia delle comparsate a sorpresa in qualche programma televisivo della Rai.