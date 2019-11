Continueranno anche nelle prossime settimane, i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto, che assisteranno non solo alla tragica morte di Adela, ma alla vendetta del marito Carmelo, il quale riuscirà a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle e capirà che l'auto su cui viaggiava la moglie è stata sabotata. Tutto avrà inizio dopo l'attentato alle nozze di Fernando, in onda proprio questa settimana su Canale 5, e che costerà la vita a Maria Elena e il grave ferimento di Maria.

Donna Francisca infatti, convinta che il responsabile dell'attentato sia Severo, ordinerà a Mauricio di sabotare l'automobile di Irene e Adela. Proprio quest'ultima perderà la vita, dando il via ad una intrigata story line che porterà Carmelo a sparare al capomastro.

Il segreto, spoiler: Adela muore a causa del sabotaggio dell'auto

La furia e la sete di vendetta di Carmelo avranno inizio dopo la tragica morte della moglie Adela, che perderà la vita a causa di un incidente stradale.

L'auto su cui viaggiava la donna in compagnia di Irene, si scoprirà essere stata sabotata, ma non sarà chiaro ancora chi sia l'autore del sabotaggio. Mauricio infatti, aveva ricevuto l'ordine di manomettere l'automobile da donna Francisca, ma all'ultimo momento si era tirato indietro. La macchina però, uscirà ugualmente fuori strada, facendo perdere la vita alla moglie di Carmelo. Quest'ultimo, affranto dal dolore, non si darà pace e cercherà di scoprire cosa è successo.

Anticipazioni prossimi episodi Il segreto: Carmelo spara in pieno petto a Mauricio

Come rivelano le anticipazioni, il sindaco non farà fatica a riunire tutti pezzi del puzzle, ben conoscendo l'astio e la rivalità di donna Francisca nei confronti di Severo. Carmelo, convinto della colpevolezza della Montenegro nella morte di Adela, imbraccerà un fucile, deciso ad uccidere l'odiata donna Francisca. Mauricio però, riuscirà a fare scudo con il suo corpo alla matrona e verrà colpito dalla pallottola in pieno petto.

Il Godoy, dopo giorni di incoscienza, si riprenderà, anche se testimonierà di non ricordare chi gli abbia sparato. Carmelo dunque sarà salvo, grazie anche alla complicità di Severo e di Meliton. Nel frattempo, vedremo che Irene e Raimundo cominceranno a sospettare che dietro i recenti tragici eventi ci sia lo zampino di Fernando Mesia, l'unico che avrebbe, a loro dire, tratto vantaggio da tutta la situazione venutasi a creare.

Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate de Il segreto per scoprire tutte le novità inerenti i protagonisti di Puente Viejo e cosa succederà loro dopo l'attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena.