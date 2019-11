Il Collegio 4 va in onda martedì 5 novembre su Rai2 con la terza puntata. Stando alle anticipazioni del docu-reality campione di ascolti, ci sarà grande scompiglio nella Scuola. La coppia formata da Andrea e Chiara entrerà a far parte del collegio, non prima di essere sottoposta ad una prova particolare. Uno studente invece si metterà in guai seri, rischiando l'espulsione immediata.

Anticipazioni terza puntata Il Collegio 4: uno studente si mette in guai seri

Nel corso della terza puntata de Il Collegio 4 su Rai2, non mancheranno le sorprese.

Il Preside annuncerà una gita scolastica che prevede di passare una notte fuori dalla scuola.Tutti gli studenti saranno al settimo cielo, certi che si rivelerà un'esperienza unica. Nel frattempo, arriveranno due nuovi studenti pronti a destabilizzare le già delicate dinamiche gruppali. Non solo divertimento ma anche cultura e studio, sempre a tema anni Ottanta. Stando alle anticipazioni del docu-reality, un ragazzo finirà per mettersi in guai piuttosto seri e il suo comportamento potrebbe essere giudicato talmente grave dai professori e dal Preside da propendere per una espulsione immediata.

Arriva una coppia al Collegio 4: Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni

Ciò che sta tenendo alta l'attenzione dei fan de Il Collegio 4 è la notizia che vede l'arrivo di una coppia di fidanzati all'interno della scuola. Come riporta Novella 2000, i due ragazzi sono Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni. I due diciassettenni sono fidanzati da quasi un anno e sono molto innamorati. Non vi è dubbio che la loro entrata nella scuola non sarà facile, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche inerenti la gelosia.

Nella clip andata in onda al termine della seconda puntata del reality, i due giovani si tengono per mano e sembrano essere davvero complici.

Nel frattempo, sui social impazzano pagine e gruppi in cui i tantissimi fan seguono assiduamente i ragazzi e le ragazze del collegio, quest'anno ambientato nella magica atmosfera degli anni Ottanta. Non mancano certo le polemiche. Resta ancora attuale la spiacevole vicenda che ha coinvolto Maggy Gioia, presa di mira dagli haters e minacciata addiruttura di morte perché aveva rifiutato di prendere parte ad una bravata dei compagni di classe.

Se i responsabili hanno ricevuto una punizione collettiva, la lodevole Maggy è stata eletta come la migliore della classe. L'episodio è stato giudicato riprovevole anche dai professori, che hanno parlato di vero e proprio cyberbullismo. La stessa sorte toccherà a questa nuova coppia? Non resta che attendere la terza puntata de Il Collegio 4 in onda su Rai2 martedì 5 novembre.