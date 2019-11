La puntata di Uomini e donne trasmessa oggi 4 novembre è stata ampiamente dedicata a Gemma Galgani e al suo complicato percorso al fianco di Jean Pierre. Lui, che già la scorsa settimana aveva confermato di voler conoscere altre dame, ha ulteriormente chiarito di non vedere un futuro al fianco della Galgani. Il fatto ha scatenato lunghi pianti nella torinese, apparsa decisamente amareggiata per il triste epilogo.

Le sue affermazioni non hanno, però, intenerito né Gianni Sperti né Tina Cipollari, tanto che con quest'ultima ha avuto luogo l'ennesimo scontro che ha reso necessario persino l'intervento di Maria De Filippi. Ma cosa accadrà dopo? Gemma uscirà dal programma come si aspetta una parte del pubblico del dating show? Dalle lacrime al sorriso, a sorpresa, il passo sarà breve grazie all'entrata in scena di un nuovo spasimante il cui nome sarà molto simile a quello di Jean Pierre.

Uomini e donne oggi, Gemma: 'Me la vedo io con le mie tristezze'

Fiumi di lacrime sono stati versati da Gemma Galgani nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne. La dama ha raggiunto Jean Pierre in camerino per restituirgli il peluche gigante e qui lui ha confermato di non voler essere assillato da lei. Gemma non è riuscita a nascondere la propria disperazione, finendo per ammettere: "Nei momenti di solitudine sono io che me la vedo con le mie tristezze".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Oltre al diverbio con il cavaliere, che ha confermato di voler chiudere la sua frequentazione con la Galgani, sono arrivate anche le critiche di Tina Cipollari. L'opinionista, infatti, si è chiesta quale sia la vera Gemma dato che un giorno sale in passerella vestita in maniera sensuale e il giorno dopo si presenta con un orsacchiotto di peluche. La Cipollari ha quindi sbottato contro la dama: "Alla tua età ti devi vergognare per tutti gli scandali che fai".

Spoiler Uomini e donne: dalle lacrime al sorriso il passo è breve

Dopo una puntata tanto complicata, Gemma Galgani continuerà ad insistere con Jean Pierre o guarderà avanti? E se addirittura pensasse di abbandonare Uomini e donne? Sono tante le ipotesi dei fan del programma, curiosi di scoprire come proseguirà il percorso della dama più famosa del Trono Over. L'attesa sarà minore del previsto, tanto che già nelle prossime puntate settimanali avrà luogo una inattesa novità.

Stando a quanto riporta Il Vicolo delle News in merito alla registrazione del 26 ottobre del Trono Over (la stessa della puntata odierna), la Galgani farà la conoscenza di un nuovo cavaliere che attirerà la sua attenzione. Lui si chiamerà Juan Luis, avrà 57 anni e sarà di origine venezuelana. L'uomo dichiarerà di considerare la dama una persona molto elegante e lei faticherà a nascondere una certa soddisfazione per tali parole, ammettendo di sentirsi particolarmente attratta dal suo nuovo spasimante.