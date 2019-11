Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto nel corso delle prossime settimane dove, stando a quanto riportano le anticipazioni, assisteremo alla tragica morte di Adela, la quale perderà la vita a seguito di un incidente stradale. Dietro a tutto, sembrerà esserci la mano di donna Francisca, la quale incaricherà Mauricio di sabotare l'auto su cui viaggiavano la maestra e Irene.

Il mistero su quanto realmente accaduto, comincerà ad infittirsi nel momento in cui il capomastro deciderà di disobbedire agli ordini della Montenegro all'ultimo momento. Chi avrà sabotato l'auto che ha provocato la morte della moglie di Carmelo?

Il segreto, spoiler: incidente mortale per Adela

Nel corso delle prossime settimane i fan de Il segreto rimarranno sorpresi nel vedere la scomparsa di un personaggio molto amato.

Le anticipazioni della tele novela iberica infatti, svelano che la moglie di Carmelo rimarrà vittima di un incidente stradale mentre era in auto con Irene. Per capire meglio come si arriverà a tutto ciò, bisognerà tornare qualche passo indietro, quando donna Francisca riterrà Severo responsabile dell'attentato avvenuto alle nozze di Fernando che, ricordiamo, avrà portato alla morte di Maria Elena e al ferimento di Maria e Matias.

Il segreto: Francisca ordina il sabotaggio dell'auto di Adela

La Montenegro sarà convinta della colpevolezza del Santacruz anche se le autorità lo scagioneranno. Nonostante ciò, la matrona sarà più che mai accecata dall'odio e dalla sete di vendetta verso Severo e ordinerà a Mauricio di sabotare l'auto che utilizzeranno Irene e Adela per una trasferta. Il capomastro, per la prima volta, ad un passo dal sabotaggio, deciderà di tornare suoi suoi passi, contravvenendo agli ordini della sua signora e lo farà confidando il tutto a Raimundo.

Nel frattempo, la Montenegro inviterà il piccolo Carmelito alla Villa, per passare una giornata di gioco con Esperanza e Beltran e lo farà in quanto non vuole fare del male al piccolo figlio del Santacruz. Gli spoiler svelano che, nonostante il dietro front del Godoy, l'auto su cui viaggiavano Irene e la maestra, uscirà comunque di strada, facendo perdere la vita ad Adela. I telespettatori, da questo momento, saranno alle prese con un nuovo mistero.

Chi avrà sabotato l'automobile? Il principale indiziato potrebbe essere Fernando, il quale avrà assistito ad una conversazione compromettente proprio della Montenegro con il suo capomastro.

Questo è molto altro nelle puntate de Il segreto in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.