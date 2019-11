Torna l'appuntamento con le notizie su Un posto al sole, lo sceneggiato che narra le vicende di un condominio sul golfo di Napoli. Gli spoiler della puntata in programma martedì 12 novembre su Rai Tre, rivelano che Giulia Poggi sarà sempre più presa da Marcello, mentre sua figlia Angela sarà preoccupata per Bianca a causa della sua nuova maestra. Infine Mariella e Bice si coalizzeranno contro Cinzia, l'ex di Guido.

Un posto al sole, puntata 12 novembre: la scoperta di Aldo

Lo sceneggiato ambientato a Posillipo continua a tenere alta l'attenzione del pubblico della Rai. Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrare sulla puntata di martedì 12 novembre dalle ore 20:45 su Rai Tre, annunciano nuovi colpi di scena. Nel dettaglio, Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) sarà sempre più preoccupato per la situazione di suo figlio Diego (Francesco Vitiello), incarcerato per un crimine che non ha mai compiuto.

Intanto in ospedale Aldo Leone (Luca Capuano) apprenderà un'allarmante verità dopo aver deciso di divorziare dalla moglie Delia (Elena Vanni). Una rivelazione che avrà una serie di conseguenze sull'intera vicenda.

Giulia cotta di Marcello, Angela indaga sulla maestra di Bianca

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Giulia (Marina Tagliaferri), la quale troverà di nuovo l'amore. La Poggi, infatti, deciderà di aprirsi ad una nuova storia d'amore dopo aver detto addio a Denis (Corrado Tedeschi).

La donna dimostrerà di essere sempre più presa da Marcello. Angela (Marina Tagliaferri), invece, sarà preoccupata per sua figlia Bianca in quanto ha alcuni problemi a scuola. Per questo motivo, la moglie di Franco vorrà indagare di più sulla nuova maestra che ha generato uno stato di ansia nella sua bambina.

Mariella e Bice contro Cinzia

La trama di Un posto al sole in onda domani 12 novembre su Rai Tre, si sofferma sul ritorno di Cinzia interpretata dall'attrice Veronica Mazza.

I telespettatori, a questo punto, dovranno domandarsi per quale ragione l'ex di Guido (Germano Bellavia) è tornata a Posillipo. Per questo motivo, Mariella e Bice (Lara Sansone) decideranno di vederci più chiaro. Proprio quest'ultima sarà sempre più decisa a smascherarla una volta per tutte. Ci riuscirà?

Riassunto puntata 11 novembre

Nella puntata di oggi 11 novembre vedremo Aldo Leone mettere fine alle nozze con Delia.

Una decisione che potrebbe avere gravi ritorsioni. Bice, invece, penserà ad un piano per smascherare Cinzia. Infine Franco Boschi aiuterà Bianca nei compiti di quarta elementare. Si ricorda che gli appuntamenti della 23° stagione della soap opera possono essere rivisti su Rai Play, il servizio in streaming della tv di Stato.