Il Segreto, la soap opera ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 24 a venerdì 29 novembre 2019 svelano che Adela morirà durante un incidente in automobile. Carmelo Leal, dopo essere rimasto vedovo, incomincerà a indagare per scoprire la dinamica dell'incidente. Infine Elsa Laguna ritornerà a casa da Isaac Guerrero con ottime notizie.

Il Segreto: Severo viene messo in guardia da Raimundo

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Le trame de Il Segreto in onda dal 24 al 29 novembre svelano che Lola si renderà conto di essersi innamorata di Prudencio, ma l'accordo che ha fatto con Francisca gli impedirà di esprimere i suoi sentimenti verso di lui.

Nel frattempo Isaac avrà il prestito per permettere a Elsa di conseguire l'operazione al cuore, mentre Severo verrà messo in guardia da Raimundo: la Montenegro ha preso dai registri della guardia civile una sua impronta digitale. Per questa ragione, la vicenda che riguarda il Santacruz peggiorerà ancor di più mentre la darklady sarà determinata a fare di tutto per vendicarsi. Maria, al contrario, sarà totalmente sconfortata dopo aver saputo che non ritornerà più camminare, questo la porterà ad avere paura di non essere più in grado di badare ai suoi bambini.

Mauricio ignora l'ordine di Francisca

Mauricio deciderà d'ignorare il piano messo in atto dalla darklady, se non altro fin quando non verrà dimostrato che Severo è il colpevole dell'esplosione che ha messo fine alla vita di Maria Elena. Purtroppo, la consorte dell'Ulloa non vorrà ascoltare nessuno, tanto da progettare l'assassinio di Irene. Intanto, la Laguna uscirà dalla sala operatoria con un'ottima notizia: l'operazione al cuore ha esito positivo.

Fernando riuscirà a convincere Maria a farsi controllare da un medico specialista, in quanto c'è una cura mirata che potrebbe farla tornare a camminare. Per questa ragione, la Castaneda ritornerà a essere fiduciosa. Per finire il capomastro non eseguirà l'ordine della Montenegro: infatti, non saboterà l'auto che porta a bordo la moglie del sindaco e la Campuzano.

Adela muore, Carmelo cerca i colpevoli

Le anticipazioni de Il Segreto (in programmazione dal 24-29 novembre), svelano che Isaac non si allontanerà nemmeno per un momento da Elsa, mentre Marcela porterà alla Casona Camelia e Carmelito per una festa di compleanno.

Nel frattempo Adela e Irene resteranno coinvolte in un incidente: la consorte di Carmelo morirà sul colpo, mentre la Campuzano riuscirà a cavarsela con qualche lesione. Il capomastro dirà a Raimundo di non aver nulla a che vedere con la morte della signora Leal. Quest'ultimo, il giorno seguente preparerà il funerale per sua moglie. Per finire, il sindaco ingaggerà un meccanico per effettuare la perizia su quello che è rimasto dell'automobile e con l'intento di scoprire se è stata manomessa da qualcuno.