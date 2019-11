Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 novembre a domenica 1° dicembre Robert si troverà in difficoltà, poiché farà una proposta a sua moglie Eva, la quale rimarrà assai sconvolta. Poi l'uomo si renderà conto della sua pecca e vorrà chiederle scusa, ma sarà ormai troppo tardi e la donna non vorrà chiarire l'equivoco.

Frattanto Denise si sentirà parecchio in colpa nei confronti di Annabelle, poiché la donna avrà dei gravi problemi di salute. Successivamente Joshua vorrà dare una mano alla sua amata, così Paul le consiglierà un modo per aiutarla. Bela intanto avrà paura della "maledizione degli elfi".

Christoph corrompe il terapeuta di Eva

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 25 novembre all'1 dicembre, Eva avrà un attacco di panico poco dopo aver discusso con suo marito Robert, così la donna si recherà subito dal suo terapeuta.

Il dottore consiglierà ad Eva di riflettere bene sul suo matrimonio, così la donna deciderà di trasferirsi dai Sonnbichler, ma sarà ignara riguardo al fatto che il suo terapeuta sia stato corrotto da Christoph. Più tardi André sarà sicuro che Ragnar abbia l'intenzione di persuadere Tina affinché la donna vada con lui in Islanda, così l'uomo inizierà ad organizzare i festeggiamenti, ma le cose andranno diversamente.

Eva passa la notte con Christoph

Robert ed Eva non andranno molto d'accordo, perciò Valentina sarà in serie difficoltà per la complicata situazione dei genitori e non saprà a chi dare ragione. In realtà tutti e tre non si renderanno conto di essere stati manipolati da Christoph. Frattanto André organizzerà un diabolico piano per far sì che Tina e Ragnar si trasferiscano in Islanda. Henry, invece, non saprà come agire nei confronti della sua ex fidanzata e verrà aiutato da Ragnar.

A seguire Eva passerà l'intera notte insieme a Christoph, pertanto tradirà suo marito Robert. Quest'ultimo scriverà una lettera di scuse a sua moglie, ma la donna non la riceverà mai, poiché Christoph riuscirà a farla sparire immediatamente. Così Eva sarà ormai convinta che il suo matrimonio sia finito e deciderà improvvisamente di partire per l'Italia.

Natasha deve ingrassare molti chili

Natasha otterrà un particolare ruolo per un musical, ma per interpretare al meglio la parte la donna dovrà ingrassare molti chili.

In seguito Robert desidererà che sua moglie Eva torni presto dall'Italia, cosicché la donna possa comprenderlo e perdonarlo. Natasha deciderà di accettare il ruolo per il musical, pertanto inizierà una sorta di "dieta ingrassante" e non terrà in considerazione i suggerimenti di Michael. Mentre André sarà inseguito in modo eccessivo dalla sfortuna, Ragnar sarà costretto ad eseguire una sorta di rituale magico per tranquillizzare gli elfi nel bosco.

Successivamente Joshua fingerà di essere gentile con Annabelle. Così Denise sarà notevolmente gelosa dei due e chiederà delle spiegazioni al ragazzo. In seguito Denise e Joshua si chiariranno e si scambieranno un bacio appassionato. A seguire la donna racconterà del bacio a Tina e le confesserà di aver commesso uno sbaglio. Infine Christoph e Robert scopriranno che Eva è tornata dal suo viaggio in Italia.