“Ora va molto meglio”. Due mesi dopo l’annuncio che aveva fatto tremare i fan, Emma Marrone ha raccontato a Verissimo i giorni difficili vissuti a causa della malattia che l’ha colpita all’improvviso. “Questa volta ho avuto davvero paura e l’ho confidato a mia madre prima dell’intervento” - ha ammesso la cantante nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Un fulmine a ciel sereno arrivato in un momento particolare del suo percorso artistico: “Avevo appena lanciato Io sono bella, un regalo di Vasco Rossi e Gaetano Curreri ed era tutto pronto per il concertone di Malta quando mi hanno detto che era meglio che mi fermavo” - ha sottolineato Emma precisando di aver scoperto il problema durante un controllo di routine e di aver detto la verità per il grande rispetto che ha per il suo pubblico e per evitare fraintendimenti.

Poche settimane e la trentacinquenne è tornata già in scena. “Ho bisogno di essere attiva e non ce l’ho fatta a restare ferma. Sono tornata dal mio pubblico”. Parlando del futuro e del suo amore per la musica la Marrone ha aggiunto che lavora nella speranza che qualcuno si ricordi delle sue canzoni.

Emma, il ritorno immediato dopo l'intervento: 'Non ce l'ho fatta a restare ferma'

Durante l’intervista andata in onda questo pomeriggio, sabato 16 novembre, Emma Marrone ha affermato di aver avuto sempre paura e che, probabilmente, questo suo modo di approcciare alla vita spesso l’ha salvata e le ha impedito di commettere errori.

Senza fare giri di parole l’artista non ha nascosto di essere stata in ansia dopo aver scoperto la malattia e di aver manifestato le sue preoccupazioni alla madre: “Mi sono confidata con lei e mi sono liberata” - ha aggiunto la cantante che ha precisato che i genitori sono stati al suo fianco durante la delicata fase dell’intervento.

“In pratica non li vedo da allora, gli ho detto che avevo da fare a lavoro e sono andata via”.

Facendo riferimento al suo ultimo brano – Fortuna – Emma ha spiegato di sentirsi una donna fortunata nonostante gli scossoni che la vita le ha dato. “Sono sana e non posso lamentarmi di niente rispetto a chi ha tanti problemi”.

'Spero di essere ricordata per le mie canzoni'

“La musica è tutta la mia vita ed ogni mattina quando mi sveglio so che devo lavorare tanto perché questo è un mondo difficile”.

Emma ha riferito che uno dei suoi desideri è quello di essere ricordata un domani per le sue canzoni: “Non voglio essere dimenticata”. Parlando della sua carriera ha poi aggiunto di aver sempre fatto tesoro dei suoi errori e che in ogni situazione ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Il discorso è scivolato sulla recente collaborazione artistica con Vasco Rossi con il brano ‘Io sono bella’.

“Il mio mito, quando Gaetano Curreri mi ha detto che aveva un brano per me non ci credevo”. L’ultima parte dell’intervista è stata dedicata al rapporto della Marrone con l’amore. “L’amore vero fa sempre soffrire e io credo di essermi innamorata per davvero tre volte. Ora non c’è nessuno perché preferisco restare da sola e non con chiunque”.