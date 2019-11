Nuovi colpi di scena avverranno negli appuntamenti spagnoli della soap opera Il Segreto, in onda la prossima settimana. Dalle anticipazioni si evince che Matias Castaneda (Ivan Montes) non riuscirà a dare le dovute spiegazioni ad Alicia Urrutia (Roser Tapias), riguardo al fatto di aver interrotto la loro tresca clandestina. In particolare la figlia di Encarnacion non darà modo al marito di Marcela Del Molino di parlare, poiché sarà convinta di essere stata ingannata.

Francisca Montenegro invece sarà sempre più instabile mentalmente, dato che farà fatica a nascondere il suo nervosismo a causa della sua reclusione forzata nella dimora della marchesa Isabel de Los Visos.

La morte di Cosme, Alicia delusa da Matias

Gli spoiler delle puntate iberiche in programmazione dal 18 al 22 novembre 2019, svelano che dopo l’incidente verificatosi alla miniera dei de Los Visos, Damian sarà certo che Cosme sia rimano intrappolato.

Intanto Matias inviterà Alicia a protestare, mentre la marchesa andrà su tutte le furie quando verrà a sapere che il suo caposquadra sta collaborando per il salvataggio degli operai. Mentre di Cosme non ci sarà nessuna traccia, Maqueda apparirà con un cadavere. Nel contempo Marta inviterà Rosa a perdonarla, promettendole che prenderà le distanze da Adolfo. Don Ignacio sembrerà intenzionato ad annullare il suo viaggio a Jaca a causa di Carolina, che gli farà sapere di non voler più partire.

Antolina dirà alla marchesa Isabel che Francisca ha un forte mal di testa. Il minatore ritrovato senza vita si rivelerà essere Cosme, invece Marta si recherà al municipio per fare volontariato. Isabel si arrabbierà con il suo caposquadra per aver rischiato la vita. Adolfo, Tomas, e Inigo, saranno convinti che la sciagura sarebbe stata evitata se la sicurezza della miniera fosse stata rafforzata. Nonostante ciò la marchesa non si sentirà responsabile di quanto accaduto.

Carolina dopo essersi rifiutata di dire ad Encarnacion la ragione per cui ha rinunciato ad andare a trovare Pablo, incontrerà lo stesso nella foresta dando l’impressione che sia successo altre volte. Antonita somministrerà alla Monenegro un medicinale su ordine di Isabel. Damian affranto per aver perso il suo amico Cosme, vorrà innestare un incendio a l’Avana con la marchesa al suo interno. Fortunatamente a fermare le terribili intenzioni del minatore ci penserà il capitano Huertas.

Ignacio si preoccuperà per il cambiamento di Carolina, invece Damian si offrirà volontario per sostituire Cosme negli incontri clandestini. Matias sfinito si farà confortare da Marcela nella piazza del paese, sotto lo sguardo di Alicia. Quest’ultima nonostante il Castaneda cercherà di spiegarle i motivi per cui ha deciso di salvare il suo matrimonio, si sentirà tradita.

Francisca tormentata, Marcela arrabbiata con il marito

Purtroppo la Del Molino non crederà alle scuse del marito dopo averlo aspettato a lungo, mentre Alicia discuterà con sua madre.

Matias e il sindaco si complimenteranno con il capitano Huertas per aver fermato i minatori in tempo. La presenza della marchesa e dei suoi figli alla veglia funebre di Cosme, scatenerà la furia di Damian. Carolina dopo aver visto Pablo debole, gli prometterà che se ne andranno via da Puente Viejo insieme. Antonita dirà ad Isabel che Francisca è molto irrequieta. Tomas e Adolfo turbati da quanto accaduto, vorranno chiedere alla madre di risarcire le persone colpite dalla tragedia.

Il capitano Huertas deciderà di mettere sotto sorveglianza l’Avana, mentre il sindaco Mauricio temerà per la vita di Ignacio per il fatto che ha molti nemici. Alicia e Damian saranno decisi a vendicarsi, invece Marcela rimprovererà Matias con la consapevolezza che abbia rivisto la sua ex amante. Adolfo, Tomas, e Maqueda, cercheranno di convincere la marchesa Isabel a rafforzare la sicurezza della miniera. Antonita non appena si accorgerà che la Montenegro si è ripresa grazie alle pillole che ha assunto, cercherà di terrorizzarla mettendola al corrente dei pericoli che ci sono nel quartiere.

Adolfo dirà a Rosa di aver promesso a suo padre di prendersi cura di lei e di portarle rispetto. Quest’ultima esulterà di gioia, quando verrà a conoscenza che la marchesa è disposta a mettere piede a La Casona. Carolina dopo essersi accorta che le condizioni di salute di Pablo stanno peggiorando, lo inviterà a fuggire con lei il prima possibile. A La Casona verrà celebrato un pasto in onore del coraggio di Don Ignacio in presenza di Urrutia, Encarnación, e Adolfo. Infine quest’ultimo dopo essersi procurato una ferita in cucina, verrà curato da Marta.