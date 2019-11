Gli spoiler del fine settimana della soap opera Il Segreto rivelano che in paese proseguiranno le indagini per scoprire chi abbia commesso il terribile attentato al matrimonio di Maria Elena e Fernando. Ricordiamo che la donna, purtroppo, ha perso la vita a seguito dell'impatto, gettando il povero vedovo nella disperazione più totale. Elsa, invece, si troverà a prendere una drastica decisione: la giovane, infatti, scapperà da Puente Viejo.

Le indagini, almeno per il momento, non porteranno alla luce nulla di nuovo ed interessante in merito al colpevole. Francisca, però, sospetta di Severo e, per tale ragione, si metterà subito all'opera per vendicarsi. Sarà un momento particolarmente difficile anche per Matias il quale ha contratto una gravissima infezione che sta mettendo la sua vita a rischio.

Episodio Il Segreto sabato 9 novembre: la fuga di Elsa da Puente Viejo

La puntata de Il Segreto di sabato 9 novembre sarà incentrata su Elsa. Dopo essere uscita di galera, poiché Antolina ha ritirato la denuncia contro di lei, la donna sarà in preda allo sconforto.

Nel corso della sua detenzione, infatti, ha appreso di avere una grave malformazione cardiaca che potrebbe condurla verso la morte. La donna, però, dopo aver scoperto questa terribile notizia, decide di mantenere il silenzio e di non comunicarlo alle persone che la amano. Consuelo, però, ha intuito che la giovane stia nascondendo qualcosa.

Ad ogni modo, proprio per evitare che Isaac e tutti coloro che le vogliono bene scoprano la verità, la Laguna deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo.

Elsa, infatti, non avrà intenzione di porre il suo amato nella condizione di doverla vedere morire senza poter fare nulla per salvarla. Per tale ragione preferirà sparire.

Puntata 10 novembre: Matias rischia di morire, le indagini proseguono

Domenica 10 novembre, invece, vedremo che l'attenzione si sposterà sulle indagini relative all'attentato verificatosi alle nozze di Maria Elena e Fernando. La situazione sarà davvero molto tesa.

Tutto il paese sarà a lutto, non soltanto per la morte della sposa, ma anche per le drastiche conseguenze di questo increscioso avvenimento. Anche molti altri invitati alla cerimonia, infatti, manifesteranno gravi ferite e problemi di salute.

Matias, ad esempio, ha contratto una gravissima infezione che lo porterà a stare sempre peggio. Nel corso dell'episodio di domenica, infatti, vedremo che il protagonista si troverà in fin di vita.

Riusciranno a trovare una cura per poterlo salvare? Intanto anche Maria, molto presto, si troverà a fare i conti con una durissima scoperta circa la sua salute.