Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto e riguardanti ciò che andrà in onda dal 17 al 22 novembre prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10.

Secondo quanto riportano gli spoiler, alla Villa donna Francisca sarà più che mai determinata a vendicarsi di Severo Santacruz, reo a suo dire, di aver provocato l'esplosione che ha ucciso Maria Elena e ferito gravemente Maria. La Montenegro sentenzierà la condanna a morte del suo acerrimo nemico, nonostante non vi siano prove sulla sua colpevolezza, mentre Elsa accetterà il denaro offerto da Antolina, grazie al quale portrà essere operata al cuore.

Anticipazioni fino al 22 novembre: Francisca sentenzia la condanna di Severo

Molti colpi di scena attendono i fan della soap iberica anche nel corso della prossima settimana, dove donna Francisca, pur non avendo le prove della colpevolezza di Severo nell'attentato, sentenzierà la sua condanna a morte.

Raimundo cercherà di convincere la moglie a non farsi giustizia da sola, ma la Montenegro sembrerà più che mai determinata a vendicarsi del Santacruz per quanto accaduto alle nozze di Fernando.

Nel frattempo, Prudencio non riuscirà più a nascondere l'attrazione che prova per Lola e arriverà a dichiarasi alla giovane, sorprendendola con un appassionato bacio. Alla Villa Maria sembrerà non riuscire invece ad accettare di aver perso l'uso delle gambe e sarà rincuorata da Fernando, il quale le starà vicino e le ricorderà che anche lui in passato, è stato costretto per un periodo di tempo, a muoversi sulla sedia a rotelle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il segreto, spoiler: Isaac accetta il denaro di Antolina, guerra di Francisca contro Severo

Nel corso della settimana che va dal 17 al 22 novembre, oltre all'intricata situazione riguardante donna Francisca e Severo Santacruz, i telespettatori potranno assistere ad una svolta riguardante Elsa e il possibile intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita. Stando alle anticipazioni infatti, Antolina offrirà ad Isaac 1200 pesetas che la donna aveva sottratto proprio al marito e lo farà, a suo dire, per permettere alla Laguna di essere operata.

Isaac però, non si fiderà delle parole della moglie e sospetterà che la donna abbia un secondo fine. Seppur riluttante, Elsa accetterà il denaro di Antolina. Intanto continuerà la guerra di donna Francisca contro Severo, anche se risulterà che le impronte digitali ritrovate sull'ordigno esplosivo, non sono di Santacruz. Come rivelano le anticipazioni, la Montenegro non si darà pace e studierà un piano per vendicarsi del suo rivale, chiedendo aiuto a mauricio.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10.