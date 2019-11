Samuel Alday, l'attuale cattivo della soap 'Una vita', mostrerà la sua malvagità anche nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 22 novembre. Nelle puntate in programma tra qualche giorno sulla rete Mediaset, il fratello di Diego danneggerà ulteriormente la credibilità di Padre Telmo agli occhi di Lucia. Qui di seguito le anticipazioni.

Alicia Villanueva rivela a Telmo di essere stata ingaggiata da Samuel

I telespettatori italiani, ben presto, vedranno l'ingresso di un nuovo personaggio, Alice Villanueva, una vecchia conoscenza di Padre Telmo che sarà ingaggiata da Samuel per incastrare il prete: la ragazza mentirà a Lucia confessandole che il parroco, in passato, avrebbe abusato di lei, motivo per cui l'Alvarado si convincerà ad accusare il Martinez di essersi approfittato della sua persona.

Il pastore, infastidito dalle bugie della Villanueva, chiederà ad Ursula di convocarla in parrocchia, dove la vecchia fiamma ammetterà di essersi accordata con l'Alday per liberarsi di lui, ma che non ha alcuna intenzione di ritrattare le affermazioni rivelate a Lucia. Quest'ultima, nel frattempo, sarà sempre più infatuata di Samuel che, contemporaneamente, stringerà un'alleanza col priore Espineira per sottrarre l'eredità della cugina di Celia.

Padre Telmo, tuttavia, non rimarrà con le mani in mano, mettendosi alla ricerca di colui che lo ha accompagnato all'eremo insieme alla ragazza, l'autista Gutierrez, per comprendere se sia stato corrotto dal perfido Samuel. L'uomo darà appuntamento al reverendo, ma alla fine non si presenterà in quanto è stato assassinato. Il sacerdote, quindi, non avrà alcuna prova in grado di verificare le macchinazioni del gioielliere.

Occorre prestare attenzione, tuttavia, all'espressione scura in volto del vigilante Cesareo in seguito alla morte dell'autista, il che farà pensare a Telmo che il guardiano sappia più di quanto non voglia rivelare.

Pena va in Africa senza salutare Flora

Flora Barbosa, venuta a conoscenza dell'imminente partenza per l'Africa del fidanzato Pena, andrà su tutte le furie. Il Cervera non comprenderà per quale motivo la ragazza sia contraria a questo viaggio, ma andrà via ugualmente senza salutarla.

Il figlio di Cesar, tuttavia, lascerà una lettera all'amico Antonito che avrà il compito di consegnarla alla sua amata. Anche se trascorrerà un anno lontano da lei, Pena sarà certo del fatto che il loro amore potrà superare anche la distanza e che, una volta tornato in Spagna, coronerà la sua storia d'amore con Flora.

Raul sparisce nuovamente

Le vicende tra la domestica Carmen e il figlio Raul continueranno a caratterizzare le puntate che andranno in onda dal 17 al 22 novembre.

Il figlio dell'inserviente di Samuel ruberà una statuetta di valore dalla casa di quest'ultimo, ma cambierà idea dopo che la madre lo inviterà a non seguire l'esempio del padre Javier.

La Sanjurjo chiederà, inoltre, a Servante di assumere il giovane come aiuto-portinaio, ma il ragazzino si rifiuterà categoricamente di svolgere un incarico così umile. Successivamente, Raul sparirà per la seconda volta da Calle Acacias e la sua scomparsa farà preoccupare particolarmente Carmen, in pena per le sorti del figlio.