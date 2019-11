Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate italiane, in onda a breve su Canale 5, si soffermeranno su Raimundo Ulloa e Irene Campuzano. In particolare, il duo comincerà a sospettare della buonafede di Fernando Mesia, tanto da credere che sia coinvolto nella morte di Irene Arellano e di Maria Elena Casado de Brey.

Il Segreto: Francisca si vendica di Severo

La morte di Adela segnerà una vera e propria guerra tra i due grandi nemici delle passate stagioni della soap opera di Aurora Guerra.

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che tutto avrà inizio quando Francisca (Maria Bouzas) riterrà Severo il responsabile di quello che è accaduto a Maria durante l'attentato costato la vita a Maria Elena, la moglie di Fernando Mesia. La matrona, a questo punto, deciderà di vendicarsi del latifondista per aver ridotto in carrozzina la sua figlioccia.

Per questo motivo la Montenegro ordinerà al fidato Mauricio (Mario Zorilla) di sabotare la macchina che l'Arellano e Irene useranno per spostarsi da Puente Viejo. La moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) con questo piano avrebbe voluto uccidere le consorti del sindaco e del suo acerrimo nemico. All'ultimo minuto, però, Godoy si rifiuterà di manomettere l'auto, che però verrà sabotata da un personaggio misterioso. L'auto uscirà ugualmente fuori strada causando la morte di Adela (Ruth Llopis) e il ferimento della Campuzano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Raimundo si allea con Irene

Stando alle trame de Il Segreto si evince che Carmelo, disperato per la morte della moglie, farà analizzare i resti dell'automezzo, tanto da scoprire il sabotaggio. Di conseguenza Leal imbraccerà un'arma da fuoco per far fuori l'odiata Francisca, ma ecco arrivare il colpo di scena: Mauricio farà da scudo con il suo corpo alla Montenegro, tanto da ricevere una pallottola in pieno petto.

A tal proposito, il braccio destro della matrona trascorrerà alcuni giorni in coma. Dopodiché non avrà alcun ricordo dell'incidente causato da Leal, tanto da non sporgere denuncia nei suoi confronti. Dall'altro canto, Raimundo e Irene stipuleranno un'alleanza per fermare la guerra in atto tra le loro famiglie.

L'Ulloa e la Campuzano sospettano di Fernando

L'Ulloa e la Campuzano crederanno che Fernando abbia avuto un ruolo nella morte della ricchissima Maria Elena Casado de Brey.

Un modo per avvicinarsi nuovamente alla Castaneda, per la quale ha da sempre provato un'ossessione. In particolare Raimundo si era ricordato che il Mesia aveva convinto Maria a trasferirsi a l'Havana, per proteggerla, a suo dire, dalle rappresaglie seguite alla morte della povera Adela. Infine i dubbi del vecchio locandiere aumenteranno quando apprenderà che il luminare che era stato chiamato a esprimersi sulla disabilità della nipote, aveva parlato soltanto con il figlio di Olmo.