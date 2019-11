Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda venerdì 8 e sabato 9 novembre su Canale 5, annunciano importanti sviluppi. Se Francisca Montenegro e Carmelo Leal sospetteranno che Severo sia implicato nell'attentato alla Villa, Isaac Guerrero convincerà Elsa Laguna a trattenersi nel borgo, dopo averla trovata con le valige in mano.

Il Segreto, puntata 8 novembre: Isaac scopre che Elsa vuole abbandonare il borgo

Sarà un fine settima all'insegna dei colpi di scena quello che attende gli aficionados delle vicende ambientate a Puente Viejo.

Gli spoiler de Il Segreto, riguardanti la puntata di venerdì 8 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Elsa e Isaac, la coppia protagonista dello sceneggiato iberico. Scendendo nel dettaglio, il Guerrero scoprirà che la Laguna ha intenzione di abbandonare il borgo. La figlia di Amancio, infatti, esprimerà la sua volontà di andarsene. Intanto Carmelo incontrerà Irene. I due amici si scambieranno opinioni sul responsabile dell'attentato alle nozze di Fernando. Severo, invece, è ancora sconvolto e sull'accaduto non si confida con nessuno.

Scontro tra Francisca e Carmelo

Allo stesso tempo il Santacruz apparirà sempre più sconvolto, tanto da sospettare che l'ordigno esploso alla cerimonia possa essere quello che aveva commissionato agli artificieri. Intanto Francisca si recherà in comune, dove avrà un violento scontro con il sindaco. La matrona, infatti, non vorrà che quest'ultimo indaghi sull'attentato alla Villa. Fernando, invece, saluterà per l'ultima volta la moglie, attorniato dai parenti.

Poco dopo il Mesia si offrirà di prendersi cura della Castaneda. Infine Lola si rivelerà essere un'impiegata sveglia e intelligente, tanto da capire tutte le richieste di Prudencio.

Il Guerrero impedisce alla Laguna di andarsene

La trama de Il Segreto sulla puntata di sabato 9 novembre, in onda dalle ore 15:10 dopo Una Vita, rivelano che Francisca (Maria Bouzas) sospetterà che qualcuno abbia provato a ucciderla alle nozze del Mesia, tanto che tutti i sospetti ricadranno su Severo (Chico Garcia).

Anche Irene mostrerà dei dubbi sul marito, tanto da confessare i suoi patemi d'animo alla sua amica Adela. Alla Villa, Maria comincerà a riprendere conoscenza mentre il figlio di Olmo (Iago Garcia) si sentirà vittima dei sensi di colpa per quello che le è successo.

Intanto il dottor Zabaleta si recherà alla locanda per visitare Matias, visto che non si è recato alla visita di controllo al dispensario.

Isaac, invece, impedirà a Elsa (Alejandra Meco) di lasciare Puente Viejo convincendola a prendersi tutto il tempo necessario. Più tardi il Guerrero, con la complicità del sergente Cifuentes, cercherà di scoprire cosa nasconde la Laguna. Infine Lola dimostrerà un atteggiamento molto più rilassato nei confronti di Prudencio, dopo essere riuscita a saldare il debito che aveva con lui.