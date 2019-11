L’Isola di Pietro 3 quinta puntata va in onda venerdì 15 novembre 2019 alle 21.20 circa su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Leonardo sarà in pericolo. Caterina, dopo aver maturato l'intenzione di lasciare il paese con lui, finirà per cambiare programma. Intanto, un nuovo dettaglio darà il via ad una nuova pista per arrivare alla verità sulla morte di Chiara. Nel frattempo, indagini serrate volte al ritrovamento di Irene Manca.

L'Isola di Pietro 3 anticipazioni prossima puntata del 15 novembre

La terza stagione de L'Isola di Pietro con protagonista Gianni Morandi continua ad ottenere un grande successo di pubblico. La formula vincente consiste nel trattare di pari passo avvincenti gialli e dinamiche familiari e amorose dei vari personaggi. Un mix decisamente valido, che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Cosa succederà nella quinta puntata? Stando alle anticipazioni, si continuerà ad indagare sulla scomparsa di Irene Manca. Le ricerche si faranno serrate, volte a catturare la responsabile del rapimento di Anna. Diego avrà un ruolo di primo piano in questa ricerca disperata. Grazie al suo impegno e all'aiuto preziosi di Valerio, Elena e Pietro, la verità su Irene sarà vicinissima.

Come raccontano le anticipazioni della quinta puntata de L'Isola di Pietro 3, Caterina rifletterà sulla sua situazione sentimentale e sulla sua decisione di lasciare il paesino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qualcosa però ribalterà i piani della ragazza: Leonardo è in pericolo. Parallelamente, non si fermeranno le indagini volte a far chiarezza sulla morte di Chiara. Un altro particolare darà una svolta importante alle indagini. Sarà infatti identificata una vettura parcheggiata nelle vicinanze del cantiere di suo padre: a chi apparterrà e cosa ci farà lì? Valerio ed Elena non vivranno un periodo semplice e le reciproche preoccupazioni non faranno altro che rabbuiarli.

Caterina decide di non partire con Leonardo

Nella puntata del 15 novembre de L'Isola di Pietro 3, ci sarà ampio spazio per Caterina e Leonardo. La ragazza, nonostante sia stata fino ad ora certa di lasciare il paesino in compagnia dell'affascinante e misterioso Leonardo, cambierà idea. Come sempre, il colpo di scena è dietro l'angolo. Caterina infatti si troverà in una situazione piuttosto pericolosa, determinata probabilmente dal suo cambio di programma.

L’Isola di Pietro 3 replica e streaming su Mediaset Play

Tutti i fan della fiction possono vedere le repliche degli episodi accedendo sul portale Mediaset Play, che offre anche la possibilità di guardare gli episodi in streaming. Basterà accedere con il proprio account Facebook o registrarsi gratuitamente. Intanto, cresce l'attesa per la quinta puntata de L'Isola di Pietro 3 in programma per il 15 novembre 2019, sempre in prima serata su Canale 5.