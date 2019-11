Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, tra le più seguite in questo momento in Italia. La trama della puntata del 26 novembre, rivelano che Mauricio Godoy non accetterà di uccidere due persone innocenti. Il capomastro, infatti, si ribellerà alle intenzioni di Francisca Montenegro di porre fine alla vita di Irene Campuzano e Adela Arellano per vendicarsi di Severo e Carmelo.

Il Segreto, puntata 26 novembre: Mauricio si ribella a Francisca

Nuovi avvenimenti terranno con il fiato sospeso i fans delle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la nuova puntata in onda martedì 26 novembre 2019 dalle ore 16:10 su Canale 5, si soffermano su Mauricio, interpretato dall'attore Mario Zorilla.

Nel dettaglio, Francisca (Maria Bouzas) crederà che sia giunto il momento di vendicarsi di quello che è successo alla sua adorata Maria, rimasta paralizzata dopo l'esplosione di un ordigno al matrimonio dell'ex marito.

Dall'altro canto, Raimundo (Ramon Ibarra) crederà che non sia giusto nuocere a Severo e Carmelo (Raul Pena), visto che non ci sono ancora prove della colpevolezza del primo. Peccato che sua moglie si ostini a voler ultimare il suo piano, tanto da chiedere la complicità del fedele Godoy. Ma ecco che anche l'ex fidanzato di Fe (Marta Tomasa) si ribellerà alla Montenegro, in quanto non vuole uccidere Adela e Irene, due persone innocenti. Come il vecchio locandiere, il capomastro è sicuro che la sua padrona debba essere fermata, prima che sia troppo tardi.

Adela e Irene in grave pericolo

Gli spoiler de Il Segreto in domani 26 novembre sulle reti Mediaset, rivelano che Francisca continuerà imperterrita a volersi sbarazzare delle rispettive mogli del sindaco e del suo acerrimo nemico, in quando non può lasciare impuniti coloro che hanno provocato terribili sofferenze a Maria Castaneda (Loreto Mauleon). Per fare ciò, la Montenegro chiederà a Mauricio (Mario Zorilla) di porre fine alla vita dell'Arellano e della Campuzano, manomettendo l'auto delle due donne.

La matrona, infatti, riuscirà a persuadere il suo capomastro, in quanto è la cosa più giusta da fare.

Intanto Adela e Irene (Rebeca Sala), ignare del pericolo, confideranno a Severo e Carmelo delle attenzioni ricevute dalla Montenegro, durante la loro visita a Maria. Il Santacruz e Leal, a questo punto, capiranno che la matrona sta tramando qualcosa alle loro spalle. Godoy farà del male alle due donne o riuscirà ad evitare una tragedia?

In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda il seguente appuntamento sarà in replica su Mediaset Play, poche ore dopo la messa in onda.