Nel 2018 annuncia la sua lotta contro un tumore. Il 13 Agosto 2019 tutto il mondo dello spettacolo e della televisione piange la prematura scomparsa di Nadia Toffa, protagonista per tanti anni del noto programma targato Mediaset 'Le Iene' con la sua ironia e le sue qualità. La sua morte ha lasciato un grande sgomento e tristezza tra i personaggi del piccolo schermo. Memorabile resta la prima puntata dell'attuale stagione de 'Le Iene', con il ricordo commosso di tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno avuto modo di lavorare con lei nella trasmissione.

Anche Mara Venier ha voluto ricordarla insieme alla madre attraverso un'intervista e numerosi video nel suo programma, ma alla fine non è riuscita a trattenere le lacrime.

Mamma Margherita ricorda la figlia Nadia Toffa: 'Era sicura di guarire fino all'ultimo'

Domenica 24 Novembre, a 'Domenica In', la celebre conduttrice veneziana ha invitato al suo programma la mamma di Nadia, Margherita, che ha raccontato alcuni momenti della vita dell'ex 'iena'.

"Era sicura di poter guarire e di poter ricominciare a fare le sue inchieste - ha spiegato nel corso dell'ultima puntata domenicale - ma era anche pronta ad accettare quello che sarebbe successo". Nadia Toffa non ha mai mollato, riuscendo a dare forza al suo genitore: "Quando era sveglia lavorava e diceva 'mamma è estate, devo avere i servizi pronti per le Iene, altrimenti i cassetti sono vuoti quando riparte il programma.

Solo l'ultima sera l'ho vista cambiare, era molto pallida e il respiro si è fatto più affannoso. Non so dove ho trovato la forza di dirle: vola tesoro mio, la mamma è serena". Oltre a questo, la signora Toffa ha anche annunciato di aver raccolto in un libro dal titolo "Non fate i bravi" i ricordi e i pensieri di sua figlia e che i proventi della vendita dello stesso saranno devoluti in beneficenza, per la ricerca contro il cancro.

La commozione costringe la conduttrice Mara Venier ad abbandonare la trasmissione

La commozione, dopo aver visto insieme alcuni video di Nadia da piccola, è stata talmente grande che Mara Venier non è riuscita a trattenersi, scoppiando in lacrime. La conduttrice sessantanovenne è uscita di scena lasciandosi alle spalle le telecamere, scusandosi con il suo stesso pubblico. In quel momento la banda della trasmissione ha iniziato a suonare intrattenendo gli spettatori fino al rientro della conduttrice.

Non solo. La moglie del produttore cinematografico Nicola Carraro si è commossa anche durante la successiva chiacchierata con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, dopo che quest'ultimo aveva recitato una poesia in napoletano dedicata sua madre. A Mara Venier deve essere tornato in mente il ricordo di sua mamma, scomparsa pochi anni fa, e per questo non ce l'ha fatta a non piangere, facendosi consolare dalla stessa attrice spagnola.